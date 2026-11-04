南投名間種茶百年 「3點1刻」朱俊宏出書分享創業經驗

知名茶飲品牌「3點1刻」創辦人朱俊宏，家中在南投名間種茶百年，隨著時代的改變，他掌握市場脈動，把原本批發的方式改為奶茶茶包方式銷售，目前行銷世界30餘國，為台灣茶葉打出新市場。最近，他花了兩年時間，出版「從茶園到世界：朱俊宏與3點1刻」一書分享創業經驗，希望能想創業的人能從中吸取經驗，並能打開一片天地。

包括救國團主任葛永光、台中市觀光旅遊局前局長陳盛山、嶺東高中校長周錦貞等人都為他寫序，推薦這本談創業的好書。日前新書發表時還吸引農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振等人到場祝賀。

朱俊宏說，他們家在名間四代種茶，早年都是透過批發方式銷售，通路則是傳統茶行及雜貨店。隨雜貨店被超市取代，大眾的消費型態有所改變，傳統茶產業如何生存面臨挑戰。為了趕上時代的腳步，他把茶葉製成茶包式奶茶銷售，但台灣市場競爭激烈。他發現留美學生或許有市場，因此把商品在美國的大學城銷售，果然受到留學生的歡迎，學生們再在同儕間分享，因此打開了市場。

許多韓國人喜歡「3點1刻」來台時才發現原來「3點1刻」是台灣製作的。也因為韓國觀光客的喜愛，成為來台時搶手的購買商品，至今商品在韓國仍廣受歡迎，並與人蔘、麵包和飲料業者以品牌授權方式合作。

他說，為了這本書，負責撰稿的陳彥豪跟他跑了兩年，記錄下他從茶農家庭成長、投入茶葉事業到創立「3點1刻」的歷程，希望能把他的創業經驗和大家分享，讓許多人也能藉此開創出更大的天地。