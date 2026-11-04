梨山水果產期 中橫便道明天下午5時30起增開貨運通行班次

目前正是梨山蜜蘋果和甜柿等高經濟水果產期，公路局為利大梨山地區民眾農業輸運便利通行，明天起至11月30日止，台8臨37線中橫便道增加每日下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車通行，德基往谷關方向，只出不進。

公路局表示，大梨山地區為國內高經濟作物重要產區，且因市場需求增加，目前正值農產品採收及出貨高峰期，又因公路局谷關工務段台8線96k施工管制因素，考量長途運輸及保鮮時效性需求，為加速農產品送往各地果菜市場進行拍賣，增加價值以維護農民整年心血，循往例增開有造冊通行之貨運班次。另因便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路局呼籲用路人可多利用公路局省道即時路況系統或撥打公路局交控中心免付費電話0800-001-822及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035，查詢最新路況，沿途收聽路況廣播訊息，公路局祝您行車平安。