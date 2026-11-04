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中市太平新坪公園使用20年太老舊 民代爭取打造友善休憩環境

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區新平路三段的新坪公園使用20年，設施老舊，市府將予改善。圖／黃佳恬提供
台中市太平區新平路三段的新坪公園使用20年，設施老舊，市府將予改善。圖／黃佳恬提供

台中市太平區新平路三段的新坪公園使用20年，設施老舊，市議員黃佳恬和里長黃天財聯手反映市府爭取改造，市府已同意斥資200萬元改善，並預計本月開工，1個月就有斬新公園可用，給市民更舒適、安全且友善的休憩環境。

市府養護工程處昨舉辦「新坪公園設施改善說明會」，黃佳恬說，此次工程以提升公園通透性及改善無障礙環境為重點。將拆除既有老舊圍牆及涼亭，讓公園視野更加開闊，並同步改善園內步道及無障礙設施，讓長輩、孩子及行動不便者都能安心使用。

民眾在會中也踴躍發表意見，表示希望涼亭拆除後能預留空間，作為未來持續推動增設兒童攀爬遊具的場域，並逐步豐富公園遊憩功能，同時能兼顧不同年齡層的使用需求。

黃佳恬說，公園不只是休憩場所，更是居民日常生活的重要一部分。公園改善不僅要讓環境煥然一新，更要傾聽地方聲音、凝聚居民共識；一步一步讓打造老少咸宜、親子共享的優質休憩空間。未來將持續關注工程進度、爭取建設資源。

台中市太平區新平路三段的新坪公園使用20年，設施老舊，市府將予改善。圖／黃佳恬提供
台中市太平區新平路三段的新坪公園使用20年，設施老舊，市府將予改善。圖／黃佳恬提供

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