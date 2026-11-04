快訊

周六立冬…赤馬年影響力轉弱 4生肖可望翻身、2色別穿

自稱腦損87％…天道盟公主又惹事 女監服刑中痛毆舍友下場曝光

名下10億房產一次脫手3間？吳宗憲遭爆財務危機內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

女碩生賣唯一財產電腦繳醫藥費 里長劉孝民伸援手揭悲情身世

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區西寶里長劉孝民，最近協助一名女碩士生度難關，12年前他也曾協助女碩士生與其祖母。圖／里長劉孝民提供
台中市大雅區西寶里長劉孝民，最近協助一名女碩士生度難關，12年前他也曾協助女碩士生與其祖母。圖／里長劉孝民提供

台中一名女碩生最近出院，變賣她唯一財產電腦繳醫藥費，大雅區西寶里長劉孝民接到女碩士生求助電話後自掏腰包助她暫度難關；劉孝民說，女碩士生12年前相依為命的祖母離世，他曾協助，現在才知女碩士生努力向學，仍面臨經濟和住宿難題，父親再婚，母親離世，劉孝民已媒合政府和民間單位協助中。

劉孝民表示，里長服務案件多，12年前他里內有一對相依維命的祖孫，祖母是低收入戶，車禍身亡留下讀國中孫女，他最近接到這名當年的國中女學生的求助電話，想到12年前的協助過程，他只想給陷入絕境的孩子，一個溫暖的避風港。

劉孝民說，12年前認識小妹妹她才念國中而已，如今已經是碩士生，數年前相依為命的阿嬤離開她的時候，劉孝民就擔心女學生，無依無靠，未來如果遇到事情的時候該怎麼辦？劉孝民最近接到女學生突然的來電，高興也驚訝，真如他所預料，小妹妹出事了，還好人平安就好。

劉孝民表示，當年國中生現在已是碩士生，靠打工和獎學金維持生計，最近因突發狀況而住院，她身上沒有積蓄繳醫院的住院費用，只能將自己唯一財產電腦賣掉繳醫藥費用，因為突發事件也造成她的居住場所面臨無處可居，劉孝民立刻帶她到社會局社會課尋求家扶中心的志工協助，安排後續安全居住場所的問題，也協助女學生再申請急難救助及向其他民間慈善機構轉介補助。他感謝西寶松德祠土地公管理委員會在第一時間伸出援手，撥付急難救助金照顧轄區弱勢，他說里辦公處會持續追蹤女學生的生活與學習狀況。

里長 財產 醫藥 碩士 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

姊遠嫁喊太遠…爸媽生病都丟給她顧 要求醫藥費平分竟還被嗆：計較

台南女居服員欠款逾681萬…打起2照顧老婦主意共借款132萬 詐欺罪判刑

人妻暈船男網友「歌聲很讚」 網開罵：婚姻快毀了還在那邊很好聽

股票蒸發數百萬性情大變！工程師男友從溫柔變暴躁 網急勸：快放生

相關新聞

梨山水果產期 中橫便道明天下午5時30起增開貨運通行班次

目前正是梨山蜜蘋果和甜柿等高經濟水果產期，公路局為利大梨山地區民眾農業輸運便利通行，明天起至11月30日止，台8臨37線中橫便道增加每日下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車通行，德基往谷關方向，只出不進。

中市太平新坪公園使用20年太老舊 民代爭取打造友善休憩環境

台中市太平區新平路三段的新坪公園使用20年，設施老舊，市議員黃佳恬和里長黃天財聯手反映市府爭取改造，市府已同意斥資200萬元改善，並預計本月開工，1個月就有斬新公園可用，給市民更舒適、安全且友善的休憩環境。

女碩生賣唯一財產電腦繳醫藥費 里長劉孝民伸援手揭悲情身世

台中一名女碩生最近出院，變賣她唯一財產電腦繳醫藥費，大雅區西寶里長劉孝民接到女碩士生求助電話後自掏腰包助她暫度難關；劉孝民說，女碩士生12年前相依為命的祖母離世，他曾協助，現在才知女碩士生努力向學，仍面臨經濟和住宿難題，父親再婚，母親離世，劉孝民已媒合政府和民間單位協助中。

人力缺祭出15萬簽約獎金！豐原醫院加碼福利搶放射師人才

11月8日是國際放射師節，衛福部豐原醫院向第一線醫事放射師致敬，更以實際行動延攬專業人才，祭出最高簽3年有15萬元簽約獎金，結合年資提敘、留任獎勵及夜班津貼等福利措施，持續完善員工托育制度，期盼透過薪資待遇與友善職場雙管齊下，吸引優秀人才加入，強化大台中山線地區醫療服務量能。

連接中彰 大肚和美新橋通車就爆塞車潮

台中大肚彰化和美跨河橋梁上周六通車，全長一千六百九十公尺，原本預估大肚、和美往返車程可從三十多分鐘縮短至約三分鐘，不料通車後連續幾天的上班日卻出現塞車潮，有大貨車司機指出，從和美交流道下來等待轉向美港公路就等了快三十分鐘；也有工業區員工向民代反映，前天八點出門九點才到公司，昨天提早七點出門，沒想到還是塞車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。