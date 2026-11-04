女碩生賣唯一財產電腦繳醫藥費 里長劉孝民伸援手揭悲情身世

台中一名女碩生最近出院，變賣她唯一財產電腦繳醫藥費，大雅區西寶里長劉孝民接到女碩士生求助電話後自掏腰包助她暫度難關；劉孝民說，女碩士生12年前相依為命的祖母離世，他曾協助，現在才知女碩士生努力向學，仍面臨經濟和住宿難題，父親再婚，母親離世，劉孝民已媒合政府和民間單位協助中。

劉孝民表示，里長服務案件多，12年前他里內有一對相依維命的祖孫，祖母是低收入戶，車禍身亡留下讀國中孫女，他最近接到這名當年的國中女學生的求助電話，想到12年前的協助過程，他只想給陷入絕境的孩子，一個溫暖的避風港。

劉孝民說，12年前認識小妹妹她才念國中而已，如今已經是碩士生，數年前相依為命的阿嬤離開她的時候，劉孝民就擔心女學生，無依無靠，未來如果遇到事情的時候該怎麼辦？劉孝民最近接到女學生突然的來電，高興也驚訝，真如他所預料，小妹妹出事了，還好人平安就好。

劉孝民表示，當年國中生現在已是碩士生，靠打工和獎學金維持生計，最近因突發狀況而住院，她身上沒有積蓄繳醫院的住院費用，只能將自己唯一財產電腦賣掉繳醫藥費用，因為突發事件也造成她的居住場所面臨無處可居，劉孝民立刻帶她到社會局社會課尋求家扶中心的志工協助，安排後續安全居住場所的問題，也協助女學生再申請急難救助及向其他民間慈善機構轉介補助。他感謝西寶松德祠土地公管理委員會在第一時間伸出援手，撥付急難救助金照顧轄區弱勢，他說里辦公處會持續追蹤女學生的生活與學習狀況。