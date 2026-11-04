人力缺祭出15萬簽約獎金！豐原醫院加碼福利搶放射師人才

11月8日是國際放射師節，衛福部豐原醫院向第一線醫事放射師致敬，更以實際行動延攬專業人才，祭出最高簽3年有15萬元簽約獎金，結合年資提敘、留任獎勵及夜班津貼等福利措施，持續完善員工托育制度，期盼透過薪資待遇與友善職場雙管齊下，吸引優秀人才加入，強化大台中山線地區醫療服務量能。

豐原醫院院長李永恒表示，隨著醫療技術持續進步，醫學影像已廣泛運用於急重症診斷、癌症篩檢及精準治療等領域，先進設備固然重要，專業人才更是確保醫療品質的關鍵。為提升人才招募與留任誘因，豐原醫院提供醫事放射師最高3年15萬元簽約獎金，並推動年資提敘制度，讓具備相關工作經驗的專業人員，轉換職場時能依規定採計既有資歷；同時搭配資深醫事人員留任獎勵及大小夜班津貼調整等措施。豐原醫院也積極打造家庭友善職場，即將啟用教保服務中心，規劃提供2至6歲幼兒托育服務，協助同仁兼顧工作與家庭，讓醫事人員能安心投入專業工作。

豐原醫院放射科主任張家豪指出，醫事放射師的工作遠不只是一般民眾熟悉的X光檢查，從電腦斷層掃描（CT）、磁振造影（MRI）、乳房攝影、血管攝影，到心導管、核子醫學及放射治療等，都需要專業人員參與。尤其當急診患者疑似腦中風、重大外傷或內出血時，放射師必須依患者病況迅速完成影像檢查，協助醫師掌握重要診斷資訊；隨著國家持續推動乳癌、肺癌等癌症篩檢，放射師也在疾病早期發現中扮演重要角色。除了臨床診療，放射師更肩負影像品質保證、輻射防護及病人安全等專業責任，是現代醫療不可或缺的重要後盾。

李永恒表示，醫療設備可以持續升級，專業人才更值得長期投資，醫院投入的不只是薪資福利，更是對專業價值的肯定與醫療品質的承諾，期盼透過完善的職場支持，讓醫事放射師不僅協助醫師看清病灶，更能看見自己的職涯未來。

圖為放射師協助民眾進行乳房X光攝影檢查，透過專業影像技術與細心引導，提升檢查品質。圖／豐原醫院提供