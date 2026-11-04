聽新聞
0:00 / 0:00

連接中彰 大肚和美新橋通車就爆塞車潮

聯合報／ 記者林敬家陳敬丰／連線報導
大肚和美橋今年十月底通車，縮短中彰通勤時間，但連日上班尖峰時段，下交流道轉往美港公路出現塞車潮。圖／議員賴清美提供
大肚和美橋今年十月底通車，縮短中彰通勤時間，但連日上班尖峰時段，下交流道轉往美港公路出現塞車潮。圖／議員賴清美提供

台中大肚彰化和美跨河橋梁上周六通車，全長一千六百九十公尺，原本預估大肚、和美往返車程可從三十多分鐘縮短至約三分鐘，不料通車後連續幾天的上班日卻出現塞車潮，有大貨車司機指出，從和美交流道下來等待轉向美港公路就等了快三十分鐘；也有工業區員工向民代反映，前天八點出門九點才到公司，昨天提早七點出門，沒想到還是塞車。

依南橋北管慣例，「台中大肚彰化和美跨河橋梁」是由台中市規畫設計，總經費近三十三億元則由台中與彰化各分擔一半，十月三十一日提前四個月完工；通車後成為串聯國道、省道、台七十四線及台六十一線等重要路網，地方期待了二十年，不過連續幾天早上都出現塞車。

彰化縣議員候選人曾煥燁指出，大肚和美橋雖然大幅縮短兩地交通距離，卻出現新的交通問題，從國三往和美交流道下匝道的車輛，左轉通往美港公路、直行是工業區、右轉則是大肚和美橋，美港公路可以接線西、伸港、彰濱工業區，交通量大，但因應大肚和美橋通車，號誌秒數縮減，造成塞車。

曾煥燁昨天隨機詢問大貨車司機，氣憤的向他表示光是從交流道到轉進美港公路這段就等了快三十分鐘；上班族反映，現在反而必須比平常更早出門。他表示，問題可能出在交通號誌秒數配置，從交流道轉往美港公路的綠燈時間太短，現場還需要員警手動操作疏導車流。

公路局彰化工務段指出，目前該路段號誌管理仍由台中市政府負責，尚未移交工務段。和美分局警方觀察，和美交流道下匝道銜接平面道路的塞車情形，主要發生在上班尖峰時段，平時及下班時段車流仍算順暢，已將相關問題反映給台中市政府相關單位，希望儘速評估改善方案。

台中市政府昨上午邀集彰化縣政府相關單位現場會勘，初步決議增加往美港公路的左轉號誌秒數，現在尖峰時段綠燈秒數為四十秒，將增加二十秒，並將進行滾動式調整。

塞車 彰化 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大肚和美橋通車上班尖峰反而塞車 地方反映綠燈秒數太短

立院交通委員會台南考察 促3項重大建設加速

三鶯線遭酸比單車慢 捷運局解釋：近期供電檢測部分路段可能降速

小萬條款？合歡山11月起周末高乘載管制 時間路段1次看

相關新聞

連接中彰 大肚和美新橋通車就爆塞車潮

台中大肚彰化和美跨河橋梁上周六通車，全長一千六百九十公尺，原本預估大肚、和美往返車程可從三十多分鐘縮短至約三分鐘，不料通車後連續幾天的上班日卻出現塞車潮，有大貨車司機指出，從和美交流道下來等待轉向美港公路就等了快三十分鐘；也有工業區員工向民代反映，前天八點出門九點才到公司，昨天提早七點出門，沒想到還是塞車。

北捷結盟日本京急電鐵 拚城市觀光升級

台北捷運公司昨與日本京濱急行電鐵株式會社簽友好協定，雙方以軌道運輸為基礎，透過觀光推廣、旅客交流及行銷宣傳等方式深化合作關係，促進台日觀光與城市交流。

高雄長輩共餐爆上吐下瀉 18人送醫

高雄市內門區金竹里社區發展協會多名長輩參加社區共餐，昨午餐後兩小時，多人出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，共十八人送醫，幸無大礙；高市衛生局疫調發現，元凶疑似烹煮的咖哩飯添加從山區採摘「大苦薯」，已採集檢體送驗釐清。

苗栗敬老愛心卡加碼 追加3億元預算

苗栗縣敬老愛心卡擴大農會消費，明年可望從每周限用一次、每次一百元，放寬至三百元，並與計程車搭乘額度合用，讓長者使用更有彈性。苗栗縣府初估，放寬後使用率及支出將增加，明年除編列約二億元預算，還須追加三億多元因應。縣長鍾東錦表示，希望透過消費帶動農會商機，並要求農會至少提撥獲利百分之三回饋社區關懷據點，一張卡創造多贏。

新北副市長朱惕之 回任事務官「高雄也這樣」

新北市長侯友宜任期將屆滿，隨著本屆候選人名單即將公告，民選首長將進入人事凍結期，新北市人事處近日發布新一波人事命令，副市長朱惕之調任副秘書長，延續事務官資格，原副秘書長柯慶忠調任市府顧問。

汙染疑慮 南星海堤驚見土方推海中

高雄小港南星計畫區砂石車出入頻繁引起地方反彈，近日又被發現南星海堤有挖土機疑似直接將土方倒入大海，岸邊因此出現黃褐色混濁水帶，民代質疑未合法申請，並擔憂泥沙向外擴散、汙染海洋生態，要求相關單位提出監測記錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。