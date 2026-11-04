連接中彰 大肚和美新橋通車就爆塞車潮

台中大肚彰化和美跨河橋梁上周六通車，全長一千六百九十公尺，原本預估大肚、和美往返車程可從三十多分鐘縮短至約三分鐘，不料通車後連續幾天的上班日卻出現塞車潮，有大貨車司機指出，從和美交流道下來等待轉向美港公路就等了快三十分鐘；也有工業區員工向民代反映，前天八點出門九點才到公司，昨天提早七點出門，沒想到還是塞車。

依南橋北管慣例，「台中大肚彰化和美跨河橋梁」是由台中市規畫設計，總經費近三十三億元則由台中與彰化各分擔一半，十月三十一日提前四個月完工；通車後成為串聯國道、省道、台七十四線及台六十一線等重要路網，地方期待了二十年，不過連續幾天早上都出現塞車。

彰化縣議員候選人曾煥燁指出，大肚和美橋雖然大幅縮短兩地交通距離，卻出現新的交通問題，從國三往和美交流道下匝道的車輛，左轉通往美港公路、直行是工業區、右轉則是大肚和美橋，美港公路可以接線西、伸港、彰濱工業區，交通量大，但因應大肚和美橋通車，號誌秒數縮減，造成塞車。

曾煥燁昨天隨機詢問大貨車司機，氣憤的向他表示光是從交流道到轉進美港公路這段就等了快三十分鐘；上班族反映，現在反而必須比平常更早出門。他表示，問題可能出在交通號誌秒數配置，從交流道轉往美港公路的綠燈時間太短，現場還需要員警手動操作疏導車流。

公路局彰化工務段指出，目前該路段號誌管理仍由台中市政府負責，尚未移交工務段。和美分局警方觀察，和美交流道下匝道銜接平面道路的塞車情形，主要發生在上班尖峰時段，平時及下班時段車流仍算順暢，已將相關問題反映給台中市政府相關單位，希望儘速評估改善方案。

台中市政府昨上午邀集彰化縣政府相關單位現場會勘，初步決議增加往美港公路的左轉號誌秒數，現在尖峰時段綠燈秒數為四十秒，將增加二十秒，並將進行滾動式調整。