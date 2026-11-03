彰化縣立田中高中自由車隊摘金奪銀 企業有面子送感謝狀

彰化縣立田中高中自行車隊參加國內比賽摘金奪銀，背後需要大量訓練經費支援，支持田高自由車隊的美善生技公司今致贈感謝狀，謝謝隊員為社會企業添光彩，車隊也自我期許以更好表現回饋關心他們的公司企業。

田中高中自行車隊由縣立大村國中選手升學組成，是縣內最年輕的體育專才社團，一入學就表現可圈可點，以今年全國賽為例，全國中等學校運動會詹博凱勇奪公路賽冠軍，全國中等學校暨國小自由車公路錦標賽，游佩璇獲高一女生組個人公路計時賽、公路賽的雙金，詹博凱得到高一男生組公路賽銀牌、計時賽銅牌，團隊總成績2金、1銀、1銅，高女團體總錦標第三名。

自由車訓練需要專業車輛及相關器材，選手出賽需食宿、交通等費用，大村國中學區有多家自行車、輪胎製造廠，回應學校大力發展自行車競賽的教育理念，出錢出力讓車隊無後顧之憂，升上田中高中後，學區內較少自行車相關產業的廠商，募款支持車隊成為學校、家長必須面對的挑戰。

美善生技總裁劉易霖、董事長劉品富，贈送感謝狀給田高自由車隊時說，深刻看見這支車隊的韌性，也看見了幕後師長的偉大，以愛與專業澆灌孩子的夢想，成為最堅實後盾，因此「能與田高攜手同行，共同見證學子成長，是我們莫大的榮幸。」

田高自由車隊表示，感謝狀寫「屢創佳績、再攀高峰」即是對自由車隊的期許。他們會在學校栽培與企業溫暖應援下，車隊選手將帶著祝福，繼續在踏板間踩出屬於自己的亮麗人生，迎風前行。