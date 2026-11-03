彰化北斗國小D棟教室「老背少」 縣府動支2億元拆建

彰化縣北斗國小D棟教室建齡四十多年，「老背少」加建成現今規模，縣政府評估後動支約2億元，今為D棟教室拆除重建工程動土，預計2029年初學童可使用地上4層樓、22間教室的新校舍。

北斗國小D棟教室歷經8次擴建，承載許多校友記憶，但老舊而牆面龜裂漏水、樓地板有多處裂縫，今有身為教育人員的校友特地返校觀禮，指著D棟教室二樓說「以前我就在那間教室上課」，對於老教室將走進歷史，校友很高興小學弟、小學妹未來有更全安和舒適的學習環境。

縣長王惠美說，縣府投入總經費2億666萬元新建北斗國小校舍，將設置多元教室、圖書教室等共22間教室，同步改善周邊環境，滿足課程教學及學生活動需求，預計2028年底完工；此外，縣政府自籌經費並結合中央補助，合計投入1380萬2855元在114至115年度辦理教室門扇汰換、老舊廁所整修、兒童館照明改善及重建期間安置等工作，並支持英語國際村、「書福悅讀」圖書室整修。