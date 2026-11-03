拆北斗國中5幢舊校舍 彰縣府斥資2.8億蓋新教學行政大樓

彰化縣北斗國中創校八十周年，多幢校舍老舊，縣政府自籌2億8千多萬元新建大樓，今舉行動工典禮，將採分期拆除和興建以紓解教室荒，預計2028年底完成兼顧結構安全、數位學習與多元教學需求的新校舍。

縣長王惠美主持動工典禮，和前立法委員鄭汝芬、北斗鎮長顏宏霖、北斗國中校長吳炳連、家長會長余維恩、北斗區縣議員、北斗鎮代會等來賓共同持鏟，為北斗國中啟動打造新校園景觀。顏宏霖、縣議員劉淑芳等人是校友，看母校即將蛻變都很開心。

王惠美表示，北斗國中舊校舍龜裂且局部滲水，縣政府感謝感謝縣議會全力支持，通過動支2億8875多萬元拆除弘道樓等5幢校舍，就地興建地上4層樓、32間教室的教學行政大樓。

她有感而發的說，縣政府近年陸續在北斗區的北斗鎮、田尾鄉，新建螺陽國小活動中心、拆除興建北斗國中、小學的老舊校舍與田尾國中新生樓，合計自籌經費7億3700萬元，為的不只著眼單一學校，而是重視區域教育資源的均衡發展，讓北斗區子弟都享有完善的學習空間。

校長吳炳連說，一口氣拆除舊校舍將教室不夠用，校方規畫分期「拆、建、拆」施工過程中學生集中未拆除的舊校舍上課，難免有一些不便，學校會落實工程品質與安全。