牛肉捲餅卡喉險喪命 彰基兩對夫妻接力救回長者獲頒10萬元

一名長者本月1日中午在彰化縣員林市一家麵食館用餐時，因食用牛肉捲餅不慎哽塞當場昏迷、無法呼吸。恰巧兩對彰基員工夫妻檔在場，立即接力施行哈姆立克法，在5分鐘黃金時間內成功救回長者，彰基總院長陳穆寬今天特別頒發10萬元禮金表揚見義勇為的這兩對夫妻。

彰基指出，事發時，黃姓長者因食道遭食物堵塞，無法開口求救，家屬慌亂不已。麵食館老闆認出現場有彰基護理人員，立即大聲求助。當時在場的彰基員工包括總院恢復室陳姓護理師及任職工務部的呂姓副課長夫妻，以及員林基督教醫院血液透析室王姓護理師和任職總院營建部的陳姓專員夫妻，陳姓護理師的兒子也在場協助。

陳姓護理師第一時間上前評估，發現長者體型較重，已意識不清、全身癱軟，無法獨力抱扶，立即呼喚其他人加入救援。陳姓專員、呂姓副課長及就讀清華大學研究所的兒子隨即協助抬扶長者，王姓護理師則引導店家清空急救動線，最後由身材高大的呂副課長從背後緊抱長者，施行哈姆立克法。

經眾人奮力搶救，長者終於吐出卡在食道內的牛肉捲餅、水餃皮及酸辣湯等食物，並由同仁協助清除口腔殘餘異物，隨後逐漸恢復呼吸與意識，由林厝消防分隊救護車送往員林基督教醫院急診，經醫療團隊檢查與照護，症狀顯著改善，當天下午2時20分平安出院返家休養。

彰基總院長陳穆寬表示，異物哽塞若缺氧超過5分鐘，極易造成腦部不可逆傷害，這次參與救援者不僅有醫療人員，也包括工務、營建部門同仁，展現平日急救訓練的應變能力。

陳穆寬指出，彰基員工在災難發生時，工總是第一時間挺身而出，曾在台中新光三越氣爆、彰化永樂街大火及多起車禍現場挺身救人，這次再度展現「行公義、好憐憫、善盡社會責任」的精神，因此頒發10萬元獎金，表揚這兩對夫妻。

「當時我們全家都慌了」，黃姓長者家屬事後特別向救援同仁致謝，表示當時若沒有大家及時伸出援手，後果不堪設想，這份救命之恩，全家將永遠銘記在心。