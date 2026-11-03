中城活化推動小組停用挨批 中市府：活化工作持續推動

台中舊城區年度盛事「鈴蘭通散步納涼會」才剛落幕，兩天吸引近22萬人次，未料台中市政府於10月30日發函，宣布「台中市政府中城活化推動小組設置要點」即日起停止適用。台中市議員江肇國痛批，民間努力8年，好不容易讓老城區重新找回活力，市府卻在此時停用原有的活化推動機制，「盧市府的振興舊城，連演都懶得演了？」

台中市研考會表示，該要點於2010年訂定，原作為跨機關協調機制，隨城市美學三法相關措施逐步推動，市府配合整體政策及實際需求調整推動機制，中城活化工作並未終止。

江肇國指出，鈴蘭通散步納涼會今年邁入第八屆，由台灣中城再生文化協會主辦，即使受到颱風影響延期，仍吸引大批民眾走進中區。然而，市府才剛看到老城區的熱鬧景象，隨即停止適用中城活化推動小組設置要點，動機令人不解。

江肇國表示，盧市府在2020年成立中城活化推動小組，原本肩負推動老城再生、整合跨局處資源等任務，甚至明定每兩個月就要召開一次會議，但成立至今已經6年，卻看不到具體作為，反倒是民間團體靠自己的力量，讓老城區重新熱鬧起來。

江肇國強調，民間團體投入8年，活動一年比一年盛大，參與人數也逐年增加，讓老城區被更多人看見，盧市府不僅沒有大支持，還讓原有推動機制畫下句點。他要求市府公開歷年會議紀錄、具體執行成果及停止適用原因，並說明未來是否設置替代機制，由誰負責統籌。

江肇國最後也向宣稱要接棒盧秀燕的立法院副院長江啟臣喊話，老城振興不能只靠民間努力，更不能停留在口號。「請問江啟臣副院長，你若接棒盧秀燕，也是要繼續放生舊城區嗎？」

研考會指出，市府持續推動老舊街區整修補助、歷史老屋再生及文化資產活化，近期台中州廳整修完成重新開放，即為具體成果；另結合地方創生政策，協助地方團隊發掘在地特色及爭取中央資源。未來將持續聽取各界意見，依中城發展需求滾動檢討推動方式。