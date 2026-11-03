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彰化15天大型車事故釀3死 吳韋達要求垃圾車加裝偵測設備

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市接連發生大型車與機車碰撞事故，造成3人死亡。彰化縣議員吳韋達今天在縣議會縣政質詢中指出，大型車視野死角及內輪差問題長期存在，縣府應從可管理的公車及公務車輛做起。圖／吳韋達提供
彰化市接連發生大型車與機車碰撞事故，造成3人死亡。彰化縣議員吳韋達今天在縣議會縣政質詢中指出，大型車視野死角及內輪差問題長期存在，縣府應從可管理的公車及公務車輛做起。圖／吳韋達提供

彰化15天內接連發生大型車與機車碰撞事故，造成3人死亡。彰化縣議員吳韋達今天在縣議會縣政質詢中指出，大型車視野死角及內輪差問題長期存在，縣府應從可管理的公車及公務車輛做起，盤點視野輔助與主動偵測設備，並加強駕駛安全教育，尤其既有垃圾車也應研議加裝安全設備，降低事故風險。

今年10月12日彰化市公所垃圾車行經彰南路一段、右轉福東街時，與同向機車發生碰撞，造成一名83歲婦人死亡；10月27日，彰水路與彰鹿路口附近又發生曳引車與雙載機車碰撞事故，一對夫妻不幸身亡，短短15天內，兩起大型車事故造成3人死亡。

吳韋達指出，曳引車多屬私人營運，縣府能直接管理的範圍有限，但市區公車及公務垃圾車與民眾日常生活密切相關，縣府應提出更積極的安全要求。他詢問交通處，目前公車是否具備360度環景、先進駕駛輔助系統等設備，以及各客運業者實際裝設的車輛數量，認為即使沒有補助，也可透過營運評鑑及考核機制鼓勵業者加裝。

交通處長林孟弘回應，縣府每月會在道安會報中檢討A1事故，從工程、執法及宣導等面向確認改善事項；公車部分每年辦理營運評鑑，也會透過問卷蒐集駕駛反映的停靠站遭占用、視線受阻及路寬不足等問題，並固定每半年辦理駕駛員教育訓練。目前大型車輔助設備沒有補助計畫，但公車加裝先進駕駛輔助系統已列為評鑑加分項目。

針對公務垃圾車安全，環保局長江培根指出，新購大型垃圾車將加裝視覺輔助及偵測系統，既有車輛是否能進行改裝，目前仍在評估。吳韋達要求環保局加速研議既有垃圾車改善方案，不能只有新車具備安全設備，讓仍在第一線執勤的舊車持續面臨視野死角風險。

彰化市接連發生大型車與機車碰撞事故，造成3人死亡，縣議員吳韋達要求環保局加速研議既有垃圾車改善方案，不能只有新車具備安全設備，讓仍在第一線執勤的舊車持續面臨視野死角風險。圖／吳韋達提供
彰化市接連發生大型車與機車碰撞事故，造成3人死亡，縣議員吳韋達要求環保局加速研議既有垃圾車改善方案，不能只有新車具備安全設備，讓仍在第一線執勤的舊車持續面臨視野死角風險。圖／吳韋達提供

彰化 垃圾車 吳韋達

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