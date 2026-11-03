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為何不取「肚美大橋」？網友認為比「大肚和美橋」更有孕味

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」上月30日通車，取名為「大肚和美橋」引起民眾熱議。圖／台中市政府提供
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」上月30日通車，取名為「大肚和美橋」引起民眾熱議。圖／台中市政府提供

跨越大肚溪聯結台中大肚及彰化和美的「大肚和美橋」，上月30日通車，有民眾認為取「大肚和美橋」怪怪的，不如取名「大和橋」或「肚美大橋」，既貼切又有趣。縣府表示，基於「南橋北管」，「大肚和美橋」是由台中市府命名，已兼顧地方情感。

彰化與台中相隔烏溪（大肚溪）的大橋 ，基於「南橋北管」，命名以台中為主，從上游以下，即有有台中烏日與彰化芬園間的「溪尾大橋 」、台1線大度橋（大肚橋）、台17線「中彰大橋」、台61線西濱快「中彰大橋」，至於彰化與雲林以濁水溪交界，命名則以彰化為主，像彰雲大橋、溪州大橋等，另以台17線、台61線則以西濱大橋命名。

橋梁命名是大學問，凡事遇有爭執，常要有「溝通橋梁 」來做協調，大橋命名也需要「溝通橋梁 」，先廣徵民意，「要先喬好」。公路局指出，所主管的是一千公尺以上大橋，常以道路或溪河命名，如果跨縣市則由兩側的縣市協商，一般都會以民眾意見或特殊的人文、文化做為命名的考量。

不過，很多大橋會跨縣市，但命名時，往往會有地域之見，如果處理不好就會鬧翻天，像彰化溪州與雲林西螺新建跨越濁水溪的公路大橋，彰化主張以「溪州大橋」用來取代命名，但雲林西螺堅持以「新西螺大橋」命，引發彰雲官民紛爭，西螺出身的選舉候選人還演出敲打破壞橋名的戲碼，最後仍以「溪州大橋」命名。

全長1690公尺的「大肚和美橋」由台中市規劃設計，原擬取名「大肚」大橋，但目前在台一線已有一座大肚橋，彰化地方主張，既然溪尾大橋已以台中市烏日區溪尾里命名，這條該取名為「和美」大橋，比較公道吧。但由於大橋由台中市管理，台中市最後仍以「大肚和美橋」命名。

台中市長盧秀燕在大肚和美橋通車典禮說，台灣北有淡江大橋，中部有大肚和美大橋，可以看日出、看夕陽，還可以懷孕成功。

對於「大肚和美橋」的命名，即有民眾認為取名過於拗口，有人建議取「大和橋」卻被認為日本味太重，也有人認為取為「肚美大橋」才更貼切有趣。

彰化縣在前縣長魏明谷任內，曾向中央爭取規畫在烏溪興建3座公路大橋，目前最早完工的是連接台中烏日溪尾里與彰化芬園的溪尾大橋，其次就是大肚和美橋。第三座則規畫與台中捷運綠線共構，跨越烏溪銜接彰化市金馬東路，地方曾有人建議命名「捷運大橋」，但因鄰近既有大度橋，公路橋並未納入規畫。

全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」上月30日通車，取名為「大肚和美橋」引起民眾熱議。圖／台中市政府提供。圖／彰化縣政府提供
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」上月30日通車，取名為「大肚和美橋」引起民眾熱議。圖／台中市政府提供。圖／彰化縣政府提供

全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」上月30日通車，由台中市長盧秀燕（左2）、彰化縣長王惠美（左3）等人共同主持，大橋取名為「大肚和美橋」引起民眾熱議。圖／台中市政府提供
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」上月30日通車，由台中市長盧秀燕（左2）、彰化縣長王惠美（左3）等人共同主持，大橋取名為「大肚和美橋」引起民眾熱議。圖／台中市政府提供

全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」上月30日通車，取名為「大肚和美橋」引起民眾熱議。圖／彰化縣政府提供
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」上月30日通車，取名為「大肚和美橋」引起民眾熱議。圖／彰化縣政府提供

溪尾大橋 彰化 濁水溪

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