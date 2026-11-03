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南投「點點投」首串聯大型活動 擴大集點刺激觀光消費

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府首度嘗試將「點點投」數位生活點數平台，結合「2026南投露營嘉年華」及「國姓搶成功」兩大地方特色活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府首度嘗試將「點點投」數位生活點數平台，結合「2026南投露營嘉年華」及「國姓搶成功」兩大地方特色活動。圖／南投縣政府提供

為推動數位服務發展及觀光產業串聯，南投縣政府今年首度嘗試將「點點投」數位生活點數平台結合地方特色活動，推出跨場域合作推廣，擴大投入50萬點活動資源，串聯36家特約店家，盼人潮轉化為平台使用者，並促進地方消費動能，

縣府指出，「點點投」是串聯民眾、政府與在地店家，以「掃、集、折」為核心理念的數位生活點數平台，加入會員透過參與政府活動、完成指定任務等累積點數，1 點折抵 1 元，可至合作特約店家折抵消費，讓每次參與都能獲實質回饋。

而為推動數位服務發展，擴大使用族群，今年首度嘗試將「點點投」數位生活點數平台，結合「2026南投露營嘉年華」及「國姓搶成功」兩大地方特色活動，擴大投入50萬點活動資源，串聯36家特約店家，讓數位平台走入實體活動。

計畫處表示，為提高民眾使用意願，利用活動擴大點數誘因，多元設計迎賓禮、活動宣傳、手作體驗、數位闖關、集章活動及消費滿額贈等參與方式，完成指定任務就能輕鬆拿點數，個人最高可累計領取675點，還有機會抽中最高5000點。

地方產業串聯方面，此次結合地方特色活動成功吸引36家特約店家參與，藉由點點投平台強化民眾與店家間連結，鼓勵民眾於活動期間走訪在地店家，將活動人流延伸至地方消費場域，透過消費滿額贈及點數回饋機制，刺激帶動實際消費。

縣府表示，將「點點頭」導入不同類型地方實體活動，建立民眾對數位平台的認識與使用習慣，協助在地店家拓展數位行銷及消費服務管道，將持續拓展特約店家合作網絡，結合鄉鎮特色活動與地方產業，讓點數回饋從活動延伸至日常生活。

南投縣政府首度嘗試將「點點投」數位生活點數平台，結合「2026南投露營嘉年華」及「國姓搶成功」兩大地方特色活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府首度嘗試將「點點投」數位生活點數平台，結合「2026南投露營嘉年華」及「國姓搶成功」兩大地方特色活動。圖／南投縣政府提供

南投縣政府首度嘗試將「點點投」數位生活點數平台，結合「2026南投露營嘉年華」及「國姓搶成功」兩大地方特色活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府首度嘗試將「點點投」數位生活點數平台，結合「2026南投露營嘉年華」及「國姓搶成功」兩大地方特色活動。圖／南投縣政府提供

南投縣政府首度嘗試將「點點投」數位生活點數平台，結合「2026南投露營嘉年華」及「國姓搶成功」兩大地方特色活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府首度嘗試將「點點投」數位生活點數平台，結合「2026南投露營嘉年華」及「國姓搶成功」兩大地方特色活動。圖／南投縣政府提供

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