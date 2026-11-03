農路狹窄車易摔邊坡 楊瓊瓔爭取1200萬元改善后里兩處農路

台中市后里區仁里里圳寮段農路狹窄，車輛不易會車，路旁駁坎缺乏護欄，車輛可能墜落邊坡；太平里農中后部分農路因排水設施不足，每逢下雨路面濕滑，下坡路段蜿蜒，騎士常打滑摔車。立委楊瓊瓔今天會同市議員陳本添、邱愛珊及地方里長現勘，爭取總經費1200萬元改善兩處農路路面、排水及邊坡安全設施，獲農村水保署台中分署初步審查通過，將納入明年度預算規劃。

立委楊瓊瓔及市議員陳本添、邱愛珊今天先後到后里區圳寮段21地號附近農路及農中后006（1K+500至1K+600）農路辦理改善工程現勘說明會，農業部農村發展及水土保持署台中分署、后里區公所、義德里里長謝榮慶及太平里里長黃士瑋等單位與多位地方人士到場，共同檢視農路現況及研商改善方案。

農村水保署台中分署副分署長王志雄說明，圳寮段21地號附近農路因路面破損、排水不良及下邊坡缺乏防護，常發生車輛墜坡，將整修上邊坡排水溝250公尺、增設鋼板護欄200公尺，並改善路面及增設排水、警示設施；農中后006農路則針對路面不平、排水不良及上邊坡擋土牆老舊問題，改善道路鋪面、排水溝及擋土牆等，提升車行安全。

義德里里長謝榮慶指出，圳寮段21地號附近農路路幅狹窄，車輛交會不易，部分路段駁坎沒有設置護欄，過去經常發生汽、機車不慎摔落邊坡及路旁溝渠的情形，行車安全令人擔憂。太平里里長黃士瑋表示，農中后006農路部分路段缺乏側溝排水，下雨時雨水直接沿路面流洩，道路位於下坡且路線蜿蜒，騎士經常因路面濕滑打滑摔車，居民也反映部分邊坡有落石疑慮，建議增設防落石網，降低落石及行車事故風險。

陳本添表示，農路安全攸關農民耕作運輸及居民日常通行，尤其后里部分農路位處山坡地形，遇到豪雨更容易發生路面積水、排水不及及邊坡受損等問題，必須及早改善。此次針對兩處農路同步爭取經費，希望透過道路整平、排水系統改善及安全防護設施建置，讓農民運輸農產品更加順暢，也讓居民出入更安全。

邱愛珊說，農路雖然不是主要幹道，卻是地方農業生產不可或缺的交通命脈，尤其道路狹窄、排水不良及缺乏防護設施，都可能造成用路人安全威脅，不能因路段偏遠而忽略改善需求。此次透過地方反映及跨單位現勘，將居民反映問題納入工程規劃，感謝中央協助經費盡速到位，讓改善工程早日動工。

楊瓊瓔表示，農路不僅是農民日常耕作、運輸農產品的要道，也是居民出入的交通動線，路面破損、排水不良及缺乏安全防護，都可能釀成交通事故。她接獲地方反映後，立即邀集農村水保署台中分署、后里區公所及里長共同會勘，針對兩處農路提出具體改善方案，透過完善道路鋪面、排水及邊坡防護設施，保障用路人安全，並促進當地產業發展。

王志雄表示，兩項農路改善工程經費初估為500萬元及700萬元，台中分署已初步審查通過，同意納入明年度預算辦理改善，後續將進行規劃設計，待預算通過後即可辦理發包施作。