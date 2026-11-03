台中草悟道「巫妖王」阿薩斯巨型雕像年底將搬遷 中市府：簽約期滿

台中市草悟道的大型裝置藝術阿薩斯雕像是當地知名景點，落成10年，近日傳出將搬遷，令不少電競迷大感震驚。台中市政府說明，原本和暴雪娛樂公司簽約6年場地租約，經展延一次4年，到今年12月24日屆滿，依約遷移，感謝這10年的合作。

「巫妖王」阿薩斯是美商暴雪娛樂公司旗下知名遊戲「魔獸世界」的經典角色，2016年暴雪成立25周年，特別耗時9個月製作高4.5公尺、長4.6公尺的大型阿薩斯雕像，與台中市政府合作，將雕像設置在草悟道，10年間吸引無數魔獸玩家朝聖，成為知名地標。

昨天有網友發現，阿薩斯雕像的劍身上掛了一張搬遷通知單，PO上網後其他網友紛紛表達不捨，懷念起當年魔獸世界風靡全球的時光。暴雪公司表示，因為場地租約到期，會在12月4日搬遷，尚未決定落腳處。

台中市新聞局表示，阿薩斯雕像2016年設置在草悟道時，市府與暴雪公司簽的場地租約是6年，2022年到期，雙方決定再展延4年，今年12月24日展延期滿，後續將依照合約辦理雕像搬遷；感謝暴雪公司的合作，帶給無數玩家美好回憶。

新聞局補充，中市府推動電競產業和電玩文化，連續8年舉辦台中電競嘉年華，結合產學資源，支持賽事、培養人才，在全運會和亞運會屢創佳績，未來也會繼續打造友善的電競環境。