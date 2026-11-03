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勞動力發展署中彰投分署11月7日推出「2026多元創鳳好物GO」溫馨市集

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
展售活動人潮湧現(歷史照片)。勞動力發展署中彰投分署／提供
展售活動人潮湧現(歷史照片)。勞動力發展署中彰投分署／提供

勞動力發展署中彰投分署將於11月7日，在台中驛鐵道文化園區舉辦年度溫馨市集「2026多元創鳳好物GO」展售活動，現場特別以「火車小旅行」為策展意象，共集結50家多元培力單位、庇護工場及創業特色微型店家，展售在地美食、農產好物、精緻工藝及手作體驗。

11月7日這個週末不一樣！不僅可逛市集、吃美食、挖寶物，還能用行動支持地方創生與弱勢就業。

中彰投分署指出，無論親子出遊、好友相約或喜愛特色商品的民眾，都適合來走走，也讓每一次消費成為支持弱勢在地就業與勇敢創業的溫暖力量。

活動現場有兩大亮點，首先是集結美食、農產雜貨、精緻工藝及手作體驗等31個單位推出的「多元培力及庇護工場專區」。來到此區，別忘了隨手買一份產品，給予一群努力生活的弱勢工作者溫暖與支持。

今年活動特別企劃「旅遊達人站」主題互動體驗區，邀請民眾透過趣味心理測驗，揭開個人內心的盲盒，探索最適合自己的中彰投特色遊程。

接著是歷年頗受歡迎的「創業商品展售區」。這裡聚集了10家成功獲勞動部創業貸款的店家分享創業歷程、展現創業商品。

此外，更規劃「創業體驗區」，現場邀請兩位優秀創業者展現女力轉型的熱情與堅持。許雅程結合法式花藝與心靈療癒，讓每一束花成為安定情緒的力量。還有深受日本精緻巧克力文化啟發的陳佳慧，將在現場傳遞舌尖上的「純粹」幸福。

這場市集不只有好吃、好玩的，更藏著一群人努力翻轉生活的故事。例如彰化縣大愛長照服務關懷協會創立「和美織仔」品牌，將在地傳統紡織產業與環保創意結合，運用廢棄咖啡豆袋及紡織剩餘邊角料，與再就業婦女、青年攜手製作「織仔麻布」系列商品，讓地方技藝、就業機會與環境永續交織出新價值。

南投縣竹山鎮富州社區發展協會則是以在地草本、農產及長者智慧，推出香草槌、足浴包與艾草點心，將土地的滋味與人情溫度帶進日常生活。

中彰投分署長期推動「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」、「微型創業鳳凰」，協助地方單位發展特色產業並拓展就業機會，這次活動邀請50個單位一起展現打拼成果，也邀請民眾一起逛市集、挺在地、挺就業。

中彰投分署說，更多活動資訊請上Facebook搜尋「賈中哥JobGogo」及「多元大小事」粉絲專頁，掌握折價券、精美小禮及第一手限時特賣等驚喜資訊。

勞動力 市集 庇護工場

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