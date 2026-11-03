大肚和美橋通車上班尖峰反而塞車 地方反映綠燈秒數太短

地方期待20年的「台中大肚—彰化和美跨河橋梁」上周六通車，全長1690公尺，原本預估大肚、和美往返車程可從30多分鐘縮短至約3分鐘，不料通車後的上班日卻出現塞車潮，在和美交流道下匝道銜接美港公路的路口，上班尖峰時段車流回堵，通勤族反而得提早出門，才能避免上班遲到。

大陸和美橋通車後成為串聯國道、省道、台74線及台61線等重要路網，彰化縣議員賴清美說，此路段有助於往返工業區的員工縮短通勤時間，不過昨天今天早上都出現塞車， 讓人始料未及。

彰化縣議員候選人曾煥燁指出，大肚和美橋雖然大幅縮短兩地交通距離，卻出現新的交通問題，這兩天上班尖峰時段，從和美交流道下匝道的車輛，經常得排隊才能進入平面美港公路，已有上班族反映，現在反而必須比平常更早出門。

曾煥樺表示，現場觀察，問題可能出在交通號誌秒數配置，從交流道轉往美港公路的綠燈時間太短，現場還需要員警手動操作疏導車流。他建議相關單位儘速會勘，檢討號誌秒數是否需要調整，或從道路設計著手改善，避免通車後反而增加通勤負擔。

公路局彰化工務段指出，目前該路段號誌管理仍由台中市政府負責，尚未移交工務段。和美分局警方觀察，和美交流道下匝道銜接平面道路的塞車情形，主要發生在上班尖峰時段，平時及下班時段車流仍算順暢，已將相關問題反映給台中市政府相關單位，希望儘速會勘、評估改善方案。

依南橋北管慣例，「台中大肚—彰化和美跨河橋梁」是由台中市規畫設計，總經費近33億元則由台中與彰化各分擔一半，10月31日提前四個月完工。

大肚和美橋10月31通車，原預計能縮短中彰兩地通勤時間，但這兩天上班尖峰時段，卻在下交流道轉往美港公路出現塞車潮。圖／賴清美提供