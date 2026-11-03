入秋美景 武陵限定三色花毯登場 福壽山農場楓葉漸紅

穀保家商即將轉型，棒球隊明年8月將轉入三重高中。旅美投手林昱珉今天出席薪傳記者會，談起高中時期在穀保的訓練歷程直言，穀保不僅幫助自己提升重量訓練及身體素質，更因身處青棒強權，讓他學會面對壓力，甚至透過心理課程培養抗壓能力。他也勉勵學弟，無論學校名稱如何改變，都要做好自己，「你要做，那你就要甘甘願願地去做」，每天確實訓練，才能在比賽中拿出實力。

2026-11-03 11:41