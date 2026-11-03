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入秋美景 武陵限定三色花毯登場 福壽山農場楓葉漸紅

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
高山氣溫低，福壽山農場鴛鴦湖步道附近楓葉漸紅。記者游振昇／攝影
高山氣溫低，福壽山農場鴛鴦湖步道附近楓葉漸紅。記者游振昇／攝影

高山氣溫低，武陵農場的入口花園現在正迎來繽紛色彩，金黃萬壽菊瀑布沿著坡道盛開、亮黃活潑的油菜花海隨風搖曳，另有一整片紫色墨西哥鼠尾草，三種色彩美景一次看；福壽山農場鴛鴦湖步道附近楓葉漸紅，繡球花逐漸盛開，該農場正值蘋果季，吸引許多遊客上山吃蘋果和賞花。

武陵農場表示，目前農場入口花園正迎來最繽紛的夢幻時刻！金黃燦爛的芳香萬壽菊瀑布沿著坡道盛開、亮黃活潑的油菜花海隨風搖曳，再襯上一整片柔美迷人的紫色墨西哥鼠尾草。三種色彩在萬里無雲的「武陵藍」天空下同框綻放，隨手一拍都是明信片般的風景

微風吹過，還能聞到萬壽菊撲鼻的淡淡果香。

福壽山農場鴛鴦湖步道入口有香草園和海芋區，支線的賞楓步道部分已有楓紅美景，吸引遊客拍照，沿湖邊坡的繡球花逐漸盛開，該農場目前正值蘋果季，也吸引遊客採果買蘋果。該農場兼顧不想開車上山的遊客，現在推出特約貼心接駁服務，詳情可上福壽山農場官網。

高山氣溫低，福壽山農場鴛鴦湖步道附近楓葉漸紅。記者游振昇／攝影
高山氣溫低，福壽山農場鴛鴦湖步道附近楓葉漸紅。記者游振昇／攝影

高山氣溫低，福壽山農場鴛鴦湖步道附近繡球花逐漸盛開。記者游振昇／攝影
高山氣溫低，福壽山農場鴛鴦湖步道附近繡球花逐漸盛開。記者游振昇／攝影

武陵農場的入口花園，現在正迎來繽紛色彩，金黃萬壽菊瀑布沿著坡道盛開、亮黃活潑的油菜花海隨風搖曳，另有一整片紫色墨西哥鼠尾草，三種色彩美景一次看。圖／取自武陵農場臉書
武陵農場的入口花園，現在正迎來繽紛色彩，金黃萬壽菊瀑布沿著坡道盛開、亮黃活潑的油菜花海隨風搖曳，另有一整片紫色墨西哥鼠尾草，三種色彩美景一次看。圖／取自武陵農場臉書

福壽山農場 武陵 武陵農場

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