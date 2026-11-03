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影／棒球強權穀保家商走入歷史 林昱珉憶：穀保教會我抗壓

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
穀保家商校友、旅美投手林昱珉今天出席見證。記者葉德正／攝影
穀保家商校友、旅美投手林昱珉今天出席見證。記者葉德正／攝影

穀保家商即將轉型，棒球隊明年8月將轉入三重高中。旅美投手林昱珉今天出席薪傳記者會，談起高中時期在穀保的訓練歷程直言，穀保不僅幫助自己提升重量訓練及身體素質，更因身處青棒強權，讓他學會面對壓力，甚至透過心理課程培養抗壓能力。他也勉勵學弟，無論學校名稱如何改變，都要做好自己，「你要做，那你就要甘甘願願地去做」，每天確實訓練，才能在比賽中拿出實力。

林昱珉表示，穀保的訓練對自己的幫助非常大，學校也會安排心理課程給球員，對自己克服壓力有很大幫助，讓他在國際賽場面對高壓情境時，能夠逐步調適、迎接挑戰。

林昱珉分享，自己從國小二年級開始打棒球，直到高中才逐漸發現有機會憑藉天賦將棒球當成職業，過程中難免遇到低潮，有時甚至會想放棄，或抱著得過且過的心態完成訓練，但他告訴自己，如果只是隨便練習，不如乾脆不要打球，回去做自己真正想做的工作「不要不甘願地去做自己不想做的事情，要做那你就要甘甘願願地去做」，希望把這個精神傳承給學弟。

林昱珉也認為，穀保最特別的地方不只是訓練，而是球隊如同大家庭般的凝聚力，隊員來自不同縣市，大家一年相處的時間甚至比和家人相聚還多，因此彼此感情緊密，相較其他學校更有團結的力量，也更容易一起突破困難。

回憶高中印象最深刻的時刻，林昱珉提到2019年U18世界青棒賽，當時自己才高一，同年球隊還拿下黑豹旗冠軍，接連締造好成績，讓他對自己建立很大信心。

他也勉勵未來學弟，棒球生涯「贏的一定不會比輸得多」，即使比賽失利，可從不同角度看待挫折，將失敗轉化為未來成功的養分。

穀保棒球隊轉入三重高中，林昱珉說，最初聽到消息時相當驚訝，也不知道球隊未來將何去何從，後來得知三重高中願意接棒，讓他相當開心，希望象徵榮耀的「穀保藍」能繼續傳承，他也提醒外界「不要以為我們是新的學校，就掉以輕心」，相信球隊實力不會因為名稱改變而有所落差，甚至有機會變得更強。

穀保 穀保家商 棒球

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