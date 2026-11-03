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廢農藥瓶、玻璃瓶別亂丟！台中和平「6場次回收」 實用好禮帶回家

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市和平區6場次廢農藥容器及廢飲料玻璃瓶回收活動開跑。圖／台中市環保局提供
台中市和平區6場次廢農藥容器及廢飲料玻璃瓶回收活動開跑。圖／台中市環保局提供

台中市環保局為提升廢農藥容器及廢飲料玻璃瓶正確回收率，攜手和平區清潔隊在本月份舉辦6場次巡迴回收宣導活動，民眾攜帶指定回收物，並做好正確的分類及處理，即可依數量兌換環保洗衣精、洗碗精、抗菌皂、衛生紙及阿罩霧培養土等實用宣導品，數量有限，送完為止。

環保局說明，活動將在本月11日、12日及18日登場，巡迴梨山里櫻緣丘停車場、和平區公所、博愛里、達觀里、自由里及平等里等地，民眾可依活動規定攜帶20至80個不等的廢農藥容器及廢飲料玻璃瓶進行兌換。

環保局指出，和平區以農業為主要產業，廢農藥容器為農務常見回收物，若任意棄置，殘留藥劑可能汙染土壤、水源及周遭環境，請遵守「三沖三洗」正確回收方式，以清水沖洗容器3次，並將沖洗液倒入噴灑器中使用，避免藥液外流，空瓶再交由農會、清潔隊或農藥販賣業者回收。

環保局提醒，提神飲料的廢玻璃瓶，也應妥善分類回收，回收前先倒空內容物，取下瓶蓋、吸管，以清水略加沖洗並瀝乾後，交由清潔隊或回收商回收；若玻璃瓶已破損，應使用堅固容器盛裝並標示，避免造成割傷。此外，廢乾電池及鋰電池含有重金屬等物質，若任意丟棄恐造成土壤及地下水汙染，手機及行動電源等二次鋰電池也可能因擠壓、摩擦引發起火，應與其他回收物分開交付。

環保局呼籲，資源回收不僅是將物品交出去，更重要的是採取正確的分類及處理方式，才能真正發揮資源循環效益，更多資源回收資訊，可至台中市政府環境保護局資源回收網(https://recycle.epb.taichung.gov.tw/recying/resource.asp)查詢。

台中 和平 衛生紙

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