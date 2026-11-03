卸任前市政會議重返台中州廳 盧秀燕：整修完要多使用

台中市政府今天市政會議移師台中州廳，在市長盧秀燕卸任之前，回到過去的市政府辦公廳舍。盧表示，州廳日前整修完成，現在和新市政中心、豐原陽明市政中心並列為3處行政園區；今天特別移到此處開會，就是希望讓大家多認識、使用州廳，整修完一定要活用。

盧秀燕表示，台中州廳原本是台中市政府的辦公廳舍，縣市合併升格後，市府遷到七期的新市政中心，但對於原有的縣市政府也要珍惜、保留、發揚，加上台中市政府規模龐大，有31個局處、超過5萬名泛公務員，需要很多辦公區域。

盧秀燕指出，市府耗時6年、花費6億元完成台中州廳的整修，日前完工啟用，州廳本身由文化局進駐，周邊還有地政局、交通局，周邊區域形成一個行政園區；今天在這邊開市政會議，希望府內同仁熟悉場域，以後可多多利用，不侷限文化局。

盧秀燕補充，台中州廳和總統府、監察院都是日本時代的同一時期建築，由日本建築師森山松之助設計，外觀和建材相當類似；總統府和監察院到現在都還是辦公場域，州廳也一樣，且文化局本身就是守護古蹟、發揚歷史、發展文化的主責單位，進駐古蹟再適合不過。

盧秀燕說，台中州廳只有一半左右是文化局進駐的辦公廳舍，另一半提撥為藝文場域，現在就有2檔展覽展出，分別是台中市長邀請展與台中州廳前世今生展；州廳現在如同小梵諦岡，是市民活動空間，歡迎大家使用，整修完就是要活用，不要珍藏起來不見天日。

各局處長赴州廳參加市政會議，其中不少人是資深公務人員，十幾年前曾經在此服務，重返故地相當懷念，紛紛拿起手機拍攝，緬懷年輕時的辦公處所。