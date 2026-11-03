「大地之禮讚」温惠珍創作展 裕珍馨大甲三寶文化館免費參觀

從田園日常看見萬物生命之美，「大地之禮讚」温惠珍創作展即日起到11月29日在裕珍馨大甲三寶文化館展出，免費參觀。

「禮讚」不只是讚美，更是對生命與自然的尊敬。此次展覽是温惠珍以多年與土地相處的生活經驗為創作養分，透過畫筆記錄田園間所見的自然景象，邀請觀者在一花一草、一果一木之間，感受萬物蘊含的生命之美。

温惠珍從小生長於農家，跟隨父母在田園間務農，童年時的田園更多是生活與工作的所在。她退休後，因父親留下的一塊土地，重新投入蔬果種植與花木照顧，讓她有機會放慢腳步，以不同的心情重新觀看熟悉的土地。當生活不再受「實用」價值牽引，她開始發現紅藜生長轉紅、野草蓬勃蔓延、牆縫植物努力生長等再平凡不過的景象，都蘊含著令人敬畏的生命力量。

退休前面對工作、家庭、進修與創作等多重壓力，讓温惠珍一度跌入人生谷底，退休後她投入大自然，看著四時運行，萬物生長，逐漸學會放下外在牽動，以更自在、謙卑的心感受生命的奧妙與美好，並將感動化為創作的能量，用畫筆記錄與土地相處的點滴。

這次展覽展出20多件作品，題材涵蓋花木蔬果、稻田、荷塘，以及白鷺鷥、八哥鳥、蝴蝶、蜜蜂、蜻蜓等田野生命，並以油畫、壓克力、粉彩等媒材呈現。不拘泥於自然外貌的描摹，而是透過具象與半抽象的探索，捕捉景物背後的精神與情感，讓自然之美與生命感受交融於畫面之中。

裕珍馨大甲三寶文化館，地址在台中市大甲區光明路67號2樓。