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101歲爺爺也參賽 「銀髮界奧斯卡-創齡運動會」272位長者熱血競技

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
長者創意變身「皮克敏」擋球員，趣味造型成為賽場吸睛焦點。圖／永信社會福利基金會提供
長者創意變身「皮克敏」擋球員，趣味造型成為賽場吸睛焦點。圖／永信社會福利基金會提供

「銀髮界奧斯卡」的「創齡～銀向樂活全國老人福利機構運動會」昨在台中國際會展中心登場。今年第12屆，集結全台272位長者齊聚賽場，以實際行動展現不被年齡與身體限制的生命力量；其中最高齡選手101歲莊燦坤說，年紀大不代表不能動，只要身體還可以，就要走出來、動起來，他每年參加運動會，不只是為了挑戰自己，更希望用實際行動告訴大家，年齡不是限制。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，這場高齡運動會有別於其他運動賽事；不只是一場比賽，更是一場融合尊重生命、展現勇氣的盛會。對長者而言，上場比賽的意義不只是爭取名次，更重要的是透過一次次的練習與參與，豐富自己的人生歷史，找到成就感。

她感謝國立台中教育大學體育系學生擔任運動會的裁判、弘光科技大學護理學院學生、嬌聯公司及永信藥品工業的員工協助賽務引導。

長期推動運動平權的國立台灣師範大學教授姜義村表示，不論是照顧者或被照顧者都會變老，該如何一起健康變老？就是動起來！因此這場運動會，沒有任何人是局外人，在場的都是運動員。

今年賽事除了規劃工作人員與長者共同參與排球的托球外，也安排各機構夥伴參與吹箭表演賽，讓協助活動的人員能在平日一起練習並參與競賽，更理解長者為了站上賽場所付出的努力，期待未來工作人員能與長者成為運動夥伴，在日常一起運動訓練，讓運動不再只是單向的照顧服務，進而讓長者跳脫被照顧者，而是一種互相需要、彼此陪伴，共同成就的雙向循環關係。

悠然山莊的參賽者莊燦坤表示，他今年已經101歲，年紀大不代表不能動，只要身體還可以，就要走出來、動起來！他每年參加運動會，不只是為了挑戰自己，更希望用實際行動告訴大家，年齡不是限制，保持活力才是人生最美的風景。

排球暖身賽邀請長者與機構夥伴同場參與，在歡笑與互動中展現青銀共融精神。圖／永信社會福利基金會提供
排球暖身賽邀請長者與機構夥伴同場參與，在歡笑與互動中展現青銀共融精神。圖／永信社會福利基金會提供

連續10年參賽的最高齡選手莊燦坤，與長期推動運動平權的姜義村教授分享獎牌成果，展現長者持續參與運動的熱情與活力。圖／永信社會福利基金會提供
連續10年參賽的最高齡選手莊燦坤，與長期推動運動平權的姜義村教授分享獎牌成果，展現長者持續參與運動的熱情與活力。圖／永信社會福利基金會提供

榮獲2026年亞洲啦啦隊冠軍的大墩國中舞蹈啦啦隊，與現場貴賓及長者選手開心合影，展現青銀共融的活力與熱情。圖／永信社會福利基金會提供
榮獲2026年亞洲啦啦隊冠軍的大墩國中舞蹈啦啦隊，與現場貴賓及長者選手開心合影，展現青銀共融的活力與熱情。圖／永信社會福利基金會提供

長者 爺爺 運動

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