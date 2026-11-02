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雙11拍賣 行政執行署彰化分署一口氣推出兩架直升機

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
行政執行署彰化分署將拍賣5人座羚羊直升機。圖／彰化分署提供
行政執行署彰化分署將拍賣5人座羚羊直升機。圖／彰化分署提供

法務部行政執行署彰化分署趕上雙11購物節，當天在員林新廳舍舉辦動產及不動產聯合拍賣，這次不但首次拍賣直升機還同時拍賣兩架，消息釋出後引起不少人感興趣，紛紛打聽直升機的機款和現狀。

行政執行署彰化分署今表示，積極辦理相關行政執行案件及檢察機關囑託執行案件，預訂本（11）月11日上午9點30分起，在員林新廳舍一樓陸續拍賣標的物件，受矚目的兩架直升機不會搬過來，有意參與競標的民眾當天上午領取競標號碼牌， 10點30分起投標，直升機拍賣11時開標，待直升機開標程序完成後，隨即進行現場競價拍賣。

被拍賣的兩架直升機，一架是ROBINSON R22 Beta II（羅賓遜直升機），為雙座輕型多用途直升機，常用在飛行訓練、空中攝影與私人休閒飛行），另一架是Aerospatiale SA341G直升機（羚羊直升機），屬於經典5人座輕型直升機，以上法拍物件含部分拆除零組件、相關機殼零組件。

動產方面還有PORSCHE、BENZ等二手名車、工具機組、營造公司出資額3800萬元、板信商業銀行與南山人壽等公司的實體股票，另有彰化地檢署囑託代為拍賣的虛擬貨幣USDT（泰達幣）18.56002顆。

不動產包括彰化縣芳苑鄉、社頭鄉、員林市、彰化市，以及南投縣名間鄉、竹山鎮、水里鄉等地區土地。不動產當天上午9點30分起投標，10點開標。

精彩豐富，涵蓋直升機、PORSCHE及BENZ等二手名車、虛擬貨幣、股票與多筆優質不動產，歡迎民眾把握雙11難得的法拍機會，到場參與競標。為貫徹行政院「五打七安」政策，打擊黑、金、槍、毒、詐，維護治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安，落實交通專案執行、強力打詐。

為方便民眾事前了解拍賣資訊，彰化分署安在官方網站及社群平台陸續公布拍賣標的、照片與相關資訊，有意參與競標的民眾可預覽標的物內容和相關規定， 各項標的詳細應買程序、投標條件及相關注意事項，應參閱正式拍賣公告。

行政執行署彰化分署強調，聯合拍賣不僅展現全國行政執行機關協力推動「五打七安」政策的決心，更透過行政執行與檢察機關囑託案件的拍賣變價，落實公權力執行及相關法律程序，讓全民防詐意識更加深入人心。

行政執行署彰化分署將拍賣5人座羅賓遜直升機。圖／彰化分署提供
行政執行署彰化分署將拍賣5人座羅賓遜直升機。圖／彰化分署提供

雙11 彰化 直升機 法務部

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