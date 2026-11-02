台中「大甲道卡斯綜合服務園區」今開工 整合海線五大機能

位於台中大甲火車站前的「道卡斯綜合服務園區」今天開工，市府斥資22億元，分兩期施工，新建大甲分局、大甲地政事務所、公共托育中心、地下停車場及國民運動中心，整合警政、地政、公托、停車及運動中心五大機能，預計2030年陸續完工。

台中市長盧秀燕今天出席「道卡斯綜合服務園區」動土祈福典禮，她表示，大甲警分局廳舍屋齡已經超過60年，建築結構不安全，加上大甲區很多公家機關設施不足，市府斥資達22億元，新建大甲分局、大甲地政事務所、公共托育中心可收托60名嬰幼兒，以及地下停車場，可提供約300個汽機車停車位。

盧秀燕提到，大甲分局舊建築拆除後，原址再投入約6億元興建國民運動中心，整個園區稱為「道卡斯綜合服務園區」，道卡斯是大甲的平埔族語舊地名。

建設局長陳大田指出，道卡斯綜合服務園區基地面積約7556平方公尺，規劃興建地上6層、地下3層建築，總樓地板面積約2萬900平方公尺，約6322坪。園區採分區、分層及分流設計，兼顧警政勤務安全、地政洽公便利及幼兒托育需求，並規劃地下與地面公共停車空間，紓解大甲火車站及鎮瀾宮周邊停車需求。

建設局指出，市府分兩期推動大甲道卡斯綜合服務園區建設，第一期將改善警政與地政洽公空間，並增設可收托60名幼兒的公共托育中心，預計2030年底完成第一期主體工程；第二期則規劃興建「大甲國民暨兒童運動中心」，設置游泳池及多元運動休閒設施，打造結合行政服務、親子托育與全民運動的多功能園區，提升甲安埔地區公共服務品質。