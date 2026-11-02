選舉冷暖用花量知道？彰化花卉產地農會發現 比往年少三至四成

彰化縣今年五合一選舉選情冷？選舉活動幾乎少不了使用鮮花，可當作選情冷熱指標，根據彰化縣花卉產地農業團體觀察，和往年選舉相比，這次用花量約少三至四成，農民沒賺到選舉財。

彰化縣花卉苗木之鄉所在地的永靖、田尾兩鄉農會，近日相繼舉辦產業文化農產品推廣行銷活動，永靖鄉在永靖鄉夜市廣場，展售展示農特產品、農事、家政、四健等成果，其中粉色玫瑰、洋桔梗、牡丹菊、非洲太陽菊等花卉爭奇鬥艷，分別以切花、插花的形式呈現，品質不輸鄰鄉田尾。

永靖鄉農會表示，愈來愈多競選總部偏愛可放久一點的花卉，例如蝴蝶蘭、金錢樹、開運竹之類盆景，切花類的例如玫瑰、非洲太陽菊、香水百合、洋桔梗等以羅馬柱形式完成，通常用在競選總部成立大會那天，所以選舉活動鮮花用量反不如盆栽。

田尾鄉農會總幹事吳政憲指出，選情冷不冷，鮮花用量可作為參考指標，年底選舉沒特定用花節日例如康乃馨、向日葵等可供候選人大量採購贈送選民，彰化縣這時候量產的菊花、洋桔梗、非洲太陽菊及玫瑰、香水百合的用量比往年選舉減少三至四成，農民沒賺到選舉財。

永靖鄉農會日前舉辦產業文化農產品推廣行銷活動，展示切花、鮮花、苗木及表揚洋香瓜、茄子、番石榴、葡萄評鑑優勝農民和產銷班，當天也安排花藝插花與多肉植物盆栽的DIY。永靖鄉農會理事長詹日新說，農會長期以來積極輔導農民提升栽培技術、鼓勵青年農民返鄉接棒，就是希望透過寓教於樂的方式，建立農民與消費者面對面交流的平台。

田尾鄉農會預定本（11）月8日、9日兩天在鄉農會廣場，舉辦「花現美好田尾」的花卉、食農、米食、蔬果等體驗，邀請民眾賞花、買花。