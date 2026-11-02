翔愛協會連2年捐200萬 助北屯27校急難學童安心就學

為避免家庭突遭變故影響學童就學，台中市議員賴順仁連續第二年媒合社團法人臺灣翔愛公益慈善協會，今天（2日）捐贈200萬元教育專案基金，挹注北屯區27所國中小既有愛心帳戶，建立校園即時救援網絡，讓學校能依學生急迫需求彈性運用，及時協助陷入經濟困境的家庭，避免孩子因家中變故中斷學習。

賴順仁表示，服務處經常接獲原本生活穩定的家庭，因主要照顧者意外、重病或非自願失業，突然陷入經濟困境，連孩子的學雜費、生活費都難以負擔。他因此積極媒合民間公益資源，讓善款直接進入校園，協助不符低收入戶資格、卻迫切需要幫助的邊緣家庭。

首年投入的200萬元，已核銷132萬8878元，執行率66.4%，累計扶助944名學生。調查顯示，96.3%的學校認同由校方依需求彈性運用愛心帳戶，100%肯定計畫具實質助益，經費主要用於家庭急難、特殊生活需求，以及文具教材、課後學習支持。

翔愛協會理事長王森源指出，調查也發現，部分家庭問題並非一次性補助就能解決，有12所學校反映，學生學習及課後支持需求反覆發生，另涉及親子關係、心理情緒及家庭照顧功能等問題。新年度除持續維持27校愛心帳戶，也將視需求導入公益課程、能力培力及專業資源，建立分層支持機制。

教育局長蔣偉民表示，將把關善款運用。四維國小校長黃翠琴表示，這項資源能即時協助不符低收資格、卻因突發變故陷入困境的家庭，補足政府補助銜接空窗，成為守護孩子安心就學的重要力量。