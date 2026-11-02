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豐原醫院營運成長12.5%、碳排強度反降10% 獲健康永續卓越典範獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
衛生福利部豐原醫院院長李永恒於2026健康永續ESG評選活動分享醫院永續實踐成果，展現公立醫院推動醫療永續的具體成效。圖／豐原醫院提供
衛生福利部豐原醫院院長李永恒於2026健康永續ESG評選活動分享醫院永續實踐成果，展現公立醫院推動醫療永續的具體成效。圖／豐原醫院提供

2026健康永續ESG評選中，衛生福利部豐原醫院榮獲區域醫院最高榮譽「卓越典範獎」，並於「韌性醫療」、「社區健康投資」、「就醫經驗」及「永續創新」四大構面全面獲得最高等級肯定。

豐原醫院指出，豐原醫院不僅創下營運成長12.5%、碳排強度下降10%的雙重成果，更透過智慧用藥、社區長者整合照護、癌症復健及醫療人才留任等創新策略，將永續理念轉化為具體醫療效益，展現公立醫院兼顧醫療品質、經營績效與環境責任的實踐成果。

在「就醫經驗」構面，豐原醫院透過醫師、藥師及護理師共同介入高血壓、高血糖及高血脂等慢性疾病管理，強化用藥整合與心腎風險監測，使心血管高風險比例下降15.8%，腎功能保留率達95.8%。透過積極介入與延緩疾病惡化，估計每年可減少約226公噸碳排放。

此外，在「社區健康投資」構面，豐原醫院2025年共服務1040名長者，追蹤完成率高達99.8%，完整後測率達92.8%。在「永續創新」構面，豐原醫院透過數位化照護流程，累計減少約9萬4千張紙張使用，讓醫療品質提升與低碳管理同步實現。

豐原醫院也將人才留任視為維繫醫療品質與醫療體系韌性的關鍵，透過薪酬制度改善、留任獎勵及家庭支持措施，建立兼顧工作保障與生活需求的友善職場，整體留任率達96.93%。

豐原醫院院長李永恒表示，醫療永續不只是節能減碳，更重要的是讓病人獲得更好的照護、讓醫療人員安心留任，並讓有限的醫療資源發揮最大效益。此次四大構面全面獲得最高肯定，代表醫院已將永續治理從單一環保措施，深化至臨床照護、社區健康、人才發展及智慧醫療等核心業務，讓永續不再只是理念，而是能夠透過數據驗證、持續改善的醫療管理模式。

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