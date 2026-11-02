伸港2.1億衛福大樓整合托嬰長照 王惠美抱孫笑稱還要再學育兒

彰化縣伸港鄉衛生所暨長照衛福大樓今天舉行上梁典禮，斥資2億1353萬餘元打造的6層樓建築，整合衛生醫療、托嬰、育兒親子及長照服務，預計2027年4月完工。王惠美致詞也分享，最近抱孫，想用以前那一套方式照顧，兒子、媳婦告訴她「現在不同了」，所以還得重新學習。

王惠美表示，伸港鄉衛生所暨長照衛福大樓自2025年9月10日開工，中央補助4814萬，縣府在議會支持下自籌1億6539萬，工程總經費為2億1353萬元，隨著主體結構逐步完成，今天舉行上梁典禮，預計2027年4月完工。

大樓規劃地上6層，建築面積3254平方公尺，1、2樓為衛生所及不老健身房，提供醫療保健服務；3樓設置公設民營托嬰中心，可收托60名未滿2歲幼兒，托育費用每月7000元由政府全額補助，每名保母照顧4名幼兒，優於法規規定的1比5收托比例。

王惠美說，4樓育兒親子館提供親子共玩、共學空間，爸媽、阿公阿嬤也可以到這裡學習育兒觀念，現在的新觀念和以前不同，她最近抱孫，想用以前那一套方式，兒子、媳婦卻告訴她現在不一樣了，所以還要再學。

5樓規劃日間照顧中心，由財團法人老五老基金會專業團隊提供60名失智、中風及行動不便長者照顧服務，並由營養師、護理師、職能治療師及復健師提供專業服務；6樓則為老人健康促進空間，提供長輩樂齡活動服務。

縣府社會處表示，彰化縣65歲以上人口占總人口21%，伸港鄉65歲以上人口比例也達17.4%。隨著人口高齡化，縣府積極推動「老幼共融、全齡照顧」整合式衛福大樓，目前共推動18處，已有8處完工啟用；公設民營托嬰中心從零開始，目前已完成13處，朝40處目標邁進。