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彰化MOOVO累計租借突破700萬人次 伸港、線西新增13站

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣公共自行車MOOVO推動至今，累計租借量已突破700萬人次，今天再將服務延伸至伸港、線西兩鄉，新增13處租借站點。記者林敬家／攝影
彰化縣公共自行車MOOVO推動至今，累計租借量已突破700萬人次，今天再將服務延伸至伸港、線西兩鄉，新增13處租借站點。記者林敬家／攝影

彰化縣公共自行車MOOVO推動至今，累計租借量已突破700萬人次，服務範圍也從最初3個鄉鎮市逐步擴大至19個鄉鎮市，累計設置223處站點、投入2906輛自行車。彰化縣府今天再將服務延伸至伸港、線西兩鄉，新增13處租借站點，進一步串聯海線生活圈與觀光景點。

彰化縣政府今天在彰化縣自然生態教育中心戶外廣場舉辦「伸港鄉暨線西鄉MOOVO公共自行車啟用」，彰化縣長王惠美表示，彰化縣從2019年在3個鄉鎮市推動公共自行車服務，2021年8月改採MOOVO系統後，累計租借量已突破700萬人次。

這次新增的13處站點，伸港鄉7站，包括福安宮、白色海豚屋、伸港鄉公所、伸港公有零售市場、伸港圖書館、伸港廣場及伸港國中；線西鄉則有6站，設於線西鄉公所、線西公園、線西國中、線西市場、興麥蛋捲烘焙王國及台灣優格餅乾學院。

王惠美指出，伸港有濱海景觀、自然生態教育中心（白色海豚屋）、嬉濱海豚公園、福安宮及即將完工的媽祖文化園區；線西則有豐富農漁產業及觀光工廠，未來民眾可透過MOOVO串聯兩地景點，不論通勤、上學、採買或休閒旅遊，都能有更多元的交通選擇。

為提升騎乘品質與服務效能，縣府近期已投入206輛新式電動輔助自行車，後續還將增加500輛新式一般自行車。

縣議員賴清美表示，公共自行車延伸至伸港、線西，對地方交通帶來便利，兩地連成一線後，民眾可以騎著自行車沿海安排一日遊，不論就學、買菜或到公園休閒，都能有更多交通選擇。

伸港鄉長黃永欽指出，去年鄉民代表會在定期會中曾提出設置公共自行車的建議，如今終於實現，未來不論是居民通勤，或遊客搭車到伸港，都能輕鬆騎著自行車走訪地方景點，串聯一整天的旅遊行程。

彰化縣公共自行車MOOVO推動至今天再將服務延伸至伸港、線西兩鄉，新增13處租借站點。記者林敬家／攝影
彰化縣公共自行車MOOVO推動至今天再將服務延伸至伸港、線西兩鄉，新增13處租借站點。記者林敬家／攝影

彰化縣公共自行車MOOVO推動至今天再將服務延伸至伸港、線西兩鄉，新增13處租借站點，讓通勤、上學、採買或休閒旅遊，都能有更多元的交通選擇。記者林敬家／攝影
彰化縣公共自行車MOOVO推動至今天再將服務延伸至伸港、線西兩鄉，新增13處租借站點，讓通勤、上學、採買或休閒旅遊，都能有更多元的交通選擇。記者林敬家／攝影

彰化 王惠美 自行車

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