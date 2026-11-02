華城重電35億元台中港建智慧工廠 中市府單一窗口協助搶AI應商機

華城重電公司規畫要在台中港投入約35億元興建智慧工廠，完工後台中廠區產能可望倍增並新增178個本國就業機會，展現台中高階製造產業持續擴張的投資動能。台中市經發局長張峯源日前為此特別率隊前往了解其需求，並提供招商單一窗口行政協助，協助排除建廠障礙、加速投資落地。

張峯源說，隨著美國AI資料中心用電需求快速增加，台電持續推動設備汰換及電網升級，帶動高壓及超高壓變壓器需求攀升。華城重電具備國內唯一500kV級超高壓變壓器製造能力，國際訂單能見度已達2029年，並開始承接2030年訂單，展現台中重電產業搶攻全球市場的實力。

華城重電為華城電機全資子公司，專注超高壓電力變壓器設計與製造，台中廠外銷比重逾九成，美國為重要外銷市場。華城重電處長陳盟岳表示，因應AI資料中心及電網升級帶來的強勁需求，企業持續擴充產能及提升交貨能力，此次選擇加碼投資台中港，將結合既有製造及外銷基礎，擴大高附加價值產品供應量能，掌握國際市場商機。

經發局說明，華城集團除布局國際市場，也積極參與國內重大電力建設，包括台電強韌電網計畫、高鐵及捷運等軌道供電系統，其中也涵蓋台中捷運烏日文心北屯線供電系統，並投入海洋、海能等離岸風場陸域變電站及電力系統工程，展現台中重電產業在電網建設、公共運輸及再生能源領域的多元應用實力。

華城重電此次投資案今年6月通過經濟部「根留台灣企業加速投資行動方案」，規畫投入約35億元於台中港建置智慧工廠，導入物聯網感測、製造執行系統（MES）、能源管理系統及AI智慧檢測，提升製程效率、品質穩定度及產能調度能力，同時推動節能與低碳製造，帶動產業朝智慧化、高值化發展。

張峯源說，面對全球AI產業及電力設備需求持續成長，經發局將透過招商單一窗口，持續追蹤華城重電建廠進度，提供投資諮詢與行政協助，協調排除建廠過程可能面臨的障礙，支持企業順利擴產、拓展國際市場。