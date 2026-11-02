台中購物節推國際交流 11/3抽釜山來回機票2張

台中購物節已開跑，台中市經濟發展局今天表示，今年規劃走訪5國駐台代表處推出「國際交流抽機票」活動，3日將前往駐台北韓國代表部抽出台中至釜山來回機票2張。

台中購物節從10月24日開跑，經濟發展局說明，今年首度規劃走訪5國駐台代表處，推出「國際交流抽機票」系列活動，將購物節從國際宣傳、合作辦理活動，進一步延伸至消費抽機票，串聯城市外交與國際觀光。

經發局表示，首場活動將於3日下午3時登場，由經發局長張峯源前往駐台北韓國代表部，與韓國駐台代表黃載皓共同抽出台中至釜山來回機票2張，並現場致電幸運得主報喜；後續也規劃與泰國、菲律賓、土耳其及比利時等國代表處合作，讓民眾在台中消費，就有機會抽中出國好禮。

張峯源指出，首場活動選定韓國駐台代表部，也延續雙方透過美食與觀光建立的合作情誼。去年前任韓國駐台代表曾協助拍攝台中鍋烤節宣傳影片，介紹台中多家韓國特色餐廳，展現城市多元飲食文化。

張峯源表示，今年再由韓國駐台代表黃載皓與市府共同抽出釜山來回機票，從美食行銷延伸至國際航線與觀光交流，讓更多國際友人認識台中，也鼓勵民眾透過購物節體驗不同國家的文化魅力。

經發局提醒，首場「國際交流抽機票」將於3日下午3時透過台中購物節官方臉書直播，除抽出台中至釜山來回機票2張，也將抽出1000名新台幣3000元現金得主。後續泰國、菲律賓、土耳其及比利時等國際交流抽獎活動，規劃於12月25日前陸續登場。