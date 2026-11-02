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大台中醫師公會慶祝醫師節 衛生局長表揚資深醫師88人
大台中醫師公會昨晚舉辦慶祝醫師節大會，衛生局長曾梓展出席感謝公會前理事長魏重耀連續兩屆任內帶領公會幹部及會員，積極推動各項公共衛生與醫療工作。尤其在COVID-19疫情期間，帶領會員與衛生局並肩投入防疫工作，共同守護市民健康，對台中市醫療品質的提升貢獻良多。同時也期許接任理事長的林釗尚，持續深化合作，繼續為市民健康福祉共同努力。
市府為表彰資深醫師長期維護市民健康所做的奉獻，也頒發感謝狀或獎牌給服務年資滿30、40、50、60年的資深醫師88人，感謝他們長期以來為維護市民健康及提升台中市醫療品質所做的努力。
衛生局也透過活動，感謝各獲獎院所對防疫的努力，為民眾健康圍起堅韌的防線。例如國內M痘疫情受到關注，醫療院所是推動疫苗接種的重要夥伴。從風險評估、衛教宣導到接種安排及追蹤提醒，都仰賴醫療團隊的專業投入與支持。台中市目前推動「115年M痘疫苗接種獎勵方案」，期望透過獎勵機制提升高風險族群第二劑疫苗接種涵蓋率，
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