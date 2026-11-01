台中成年禮以「登機」為概念 期許每個人成為自己的機長

台中市祈福成年禮今天在孔廟舉辦，並以「TC18飛向未來」為主題，把傳統成年禮形容為「登機」的青春旅程。民政局副局長陳寶雲勉勵參加者說，人生沒有既定航線，每個人都能成為自己的機長。

活動結合古代儒家禮制「三加禮」與航空旅程意象，透過「加冠」、「承擔背包」及「夢想明信片」等儀式，讓參加者體會成年所代表的責任與意義。

其中「加冠」儀式，代表延續傳統三加禮精神，象徵青年邁向成年、學習承擔責任。「承擔背包」象徵肩負責任、勇氣與夢想，鼓勵青年勇敢迎接未來挑戰。「夢想明信片」則是讓青年親筆寫下對未來的憧憬，為青春留下珍貴紀錄，也為自己許下一份承諾。也帶著這份初心勇敢追夢，開啟人生嶄新篇章。

陳寶雲說，人生沒有既定航線，每個人都能成為自己的機長。今年成年禮以青年熟悉的航空旅程為創意主軸，把傳統禮俗融入現代元素，期許剛成年者在過程中體會，成年不只是人生階段的轉變，更代表責任、勇氣與獨立思考的開始。期盼他們都能勇敢探索未來，學習為自己的選擇負責，展翅飛向屬於自己的夢想。

北區區長戴燕如指出，每個人的人生都有不同航線，沒有標準答案，也不必急著抵達終點，重要的是勇敢跨出第一步，在探索中找到自己的方向。今年透過航空主題，讓剛成年者從「登機」到「啟航」，感受邁向成年的重要時刻，也期盼大家帶著家人的愛與支持，勇於迎接人生挑戰。

活動還安排「愛的大聲說」環節，邀請參與者與家長面對面，說出平日藏在心底的感謝與祝福。今年首度有父親勇敢表達心聲，一對父女在眾人見證下溫暖互動，為成年禮增添感人時刻。

台中市祈福成年禮安排「愛的大聲說」環節，邀請參與者與家長面對面，說出平日藏在心底的感謝與祝福。圖／台中市政府提供

台中市祈福成年禮結合古代儒家禮制「三加禮」與航空旅程意象，透過「加冠」、「承擔背包」及「夢想明信片」等儀式，讓參加者體會成年所代表的責任與意義。圖／台中市政府提供