台中轉運中心11/5啟用 國道客運台灣好行進駐、公車路線微調

台中轉運中心11月5日凌晨0時起，國道客運、公路客運及台灣好行路線將全面進駐。以往站點分散在台中車站周邊的狀況將走入歷史，民眾未來可享有「七接七轉」的一站式友善轉乘體驗。

台中市府交通局整理民眾需掌握的關鍵交通資訊：

路線進駐與上/下車地點變更：自11月5日（周二）0時起，共27條路線調整至台中轉運中心內乘車與下車。涵蓋業者：國光客運、統聯客運、台中客運、南投客運、總達客運等。

調整路線範圍：原由干城或台中車站（大智北路）起訖的全數公路及國道客運路線；總達客6333D。

台灣好行11路時尚城中城線。直達縣市包括基隆、新北、桃園、新竹、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等。

未來不論是往返外縣市搭乘國道/公路客運，或是搭乘台灣好行，上車與下車皆統一在台中轉運中心內進行。

另周邊7條市區公車路線改道（配合八德街開放）

為提升公車行駛效率並紓解南京路車流，配合東區八德街重新開放通行，以下7條市區公車將改道行駛八德街（不再由南京路行駛），包括82、281、323、324、333、500、700 路

交通局指出，台中轉運中心啟用後，轉乘環境與乘車服務升級。一站式轉乘，整合市區公車、國道客運、公路客運及台灣好行，大幅縮短候車與轉乘步行時間。站內設有螢幕清楚顯示各公車與客運路線即時動態；室內候車空間已全面整理整備，提供更舒適安全的候車環境。