王惠美站台施佩妤稱「出山」後小雞都會來顧 近期接連站台助選

彰化縣長王惠美昨天晚間到鹿港鎮長候選人施佩妤競選總部成立大會站台，說自己現在「出山」後，小雞都會來顧。王惠美近期輔選動作明顯增加，黨內認為，過去她參選時受惠於藍營整體支持，如今選戰進入關鍵階段，也期待她顧全黨內大局，承擔輔選角色，並協助地方子弟兵爭取支持，逐步扭轉外界對她輔選不積極的印象。

施佩妤昨天舉辦競選總部成立大會，彰化縣長候選人魏平政、邱建富先後到場助陣，王惠美則壓軸登台，親自為施佩妤披掛彩帶，並贈送強棒，象徵強棒出擊。

王惠美致詞表示，看著施佩妤一路長大，她高中時就擔任古蹟導覽員，努力讓外界看見鹿港的好，之後擔任3屆里長，認真為地方打拚，面對問題的態度也受到肯定，4年前在鄉親支持下當選縣議員，並拿下最高票。這次投入鹿港鎮長選舉，希望過去認同她的鄉親，也能繼續支持施佩妤，讓她高票當選、進入鎮公所服務。

王惠美致詞時表示，現在「出山」後小雞都會來顧，也提到自己即將退休，但縣府工作仍要持續推動。她也在台上推薦福興鄉民代表候選人粘惠青、鹿港鎮民代表候選人劉俊毓，以及彰化縣議員候選人王信筌等人，呼籲鄉親支持。

王惠美過去因不滿國民黨彰化縣長提名過程，至今未積極替同黨縣長候選人魏平政輔選。不過，從10月中旬開始，她陸續為曾擔任自己秘書、獲國民黨提名參選秀水鄉長的鄭倫杰站台，姪子王信筌獲國民黨提名參選縣議員，她也再次公開站台助講，被地方政壇視為可能逐步回到黨內輔選行列的訊號。

王惠美昨天除了替施佩妤站台，也為花壇鄉長候選人沈文盛助選；今天則出席爭取連任的彰化縣議員温芝樺競選總部成立大會，雖與魏平政行程錯開，仍安排到場站台，另也將為在員林成立競選總部的彰化縣議員候選人游筑凱助選。

鹿港鎮長候選人施佩妤競選總部成立，現場千人到場力挺。圖／施佩妤競總提供

彰化縣長王惠美昨天晚間到鹿港鎮長候選人施佩妤競選總部成立大會站台，笑說自己現在「出山」後，小雞都會來顧。圖／施佩妤競總提供