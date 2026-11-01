快訊

機車煞車桿尾端為何有顆球？車行老闆揭2用途 關鍵時刻能保命

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

飛機中間座位扶手到底是誰的？專家揭不成文規則 醫師教3招減少痠痛

聽新聞
0:00 / 0:00

榮獲東海大學傑出校友 張峯源感念母校教給他3個人生態度

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經濟發展局長張峯源（左）昨天榮獲東海大學第27屆傑出校友，感謝妻子歐陽安琪（右）教他為人謙和。圖／讀者提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（左）昨天榮獲東海大學第27屆傑出校友，感謝妻子歐陽安琪（右）教他為人謙和。圖／讀者提供

台中市政府經濟發展局長張峯源昨天榮獲東海大學第27屆傑出校友，他以校長張國恩曾說的「AI不會教會你的是人生態度」為題發表演說，表示東海大學教會他3個人生態度，並以身為東海人為傲、為榮，未來會繼續努力，讓東海、台中和台灣更好。

張峯源是東海大學第32屆化工系（現為化材系）畢業，因曾任新北市及台中市政府經濟發展局長，長期投入產業政策、城市經濟與公共事務且有傑出表現而獲選。他的妻子歐陽安琪和女兒也現身東海，陪他出席頒獎典禮。

張峯源致詞時說，東海大學教會他的第一件事是勞作，東海的新生都要勞作，清理校園，因此他深知樹葉要一片一片撿，校園才會乾淨漂亮，也自然會吸引人來讀書研究。進入了社會，他因此深知工作要要一件一件把事情做好，自然就會有好成績，成效就會出來。例如，台中用8年的時間蓋完台中國際會展中心並營運，成效良好。

第二是英文，東海大學非常重視英文教育，他記得在大一時花了很多時間愛學英文，學校訓練學生接軌國際，具全球視野。畢業後，他赴美研究，後來擔任經濟部談判代表、購物節首創政府機關邀請13國大使參與，為台中行銷，並獲得11項全球大獎，用國際視野行銷。

第三是學會謙和，溫和。他在大學認識了另一半、妻子歐陽安琪，她為人謙虛溫和，謙和就是跟她學的，這也得要感謝母校。家和萬事興，和氣就會生財，這態度應用到城市治理，就是把大家當作家人，讓大家都好，城市就會旺起來。台中人口近來從281萬變現287萬，錢進來，投資、銷售額、稅收和家戶所得8年來大幅成長，經過國內外評比是個幸福、有產業經濟實力的城市。

他說，非常感謝母校的栽培，未來會把握機會回饋母校，讓更多東海人為國家和社會奉獻心力。

台中市政府經濟發展局長張峯源（右）昨天榮獲東海大學第27屆傑出校友，並從校長張國恩手上接過獎牌。圖／讀者提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（右）昨天榮獲東海大學第27屆傑出校友，並從校長張國恩手上接過獎牌。圖／讀者提供

東海大學 東海 人生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

傑出通識獎首見兼任教師 張明純天空農場教實作

翁章梁任內最後一次施政演說 將人生最好的「大運」獻給嘉義縣

交鋒！蔣萬安引中央黃金廊帶諷「廊什麼帶」沈伯洋：我長得像卓榮泰？

台中高雄AI政見交鋒 智慧治理、全齡教育各有藍圖

相關新聞

中央補助24億！大肚和美橋通車 董建宏「又沒致詞」引發關注

連通台中、彰化的「大肚和美大橋」通車典禮31日登場。這座總經費33億元的大橋，由中央補助高達約24億元，占總經費73%，代表中央出席的內政部政務次長董建宏沒有安排致詞，盧秀燕親自向董建宏說明。這是董建宏二度參加中央高補助的台中市工程完工典禮「沒上台致詞」，引發關注。

36小時不間斷救援考驗 基隆特搜隊通過NAP中型隊伍認證增戰力

經過36小時不間斷的模擬震災救援考評，基隆市消防局特種搜救隊日前順利通過國家搜救隊伍能力分級認證（NAP）中型隊伍考評，取得認證資格。全體隊員完成搜索、救援、醫療、後勤及指揮協調等任務，展現跨專業合作能力，增加基隆市重大災害救援量能。

廢校活化成夢想基地 內埔打造客青創業、托嬰中心

屏東縣政府將內埔鄉僑智國小活化為「客家青年基地暨托嬰中心」，昨天動土，將結合客家文化、青年創新創業及公共托育服務，打造兼具文化傳承、青年培力與育兒支持的多元場域，讓老校園變身為夢想基地。

雲林斗六、虎尾大型商場有望？縣府招商 張麗善證實：有百貨業者接洽

雲林斗六、虎尾長期缺乏大型百貨商場，地方民眾引頸期盼。雲林縣政府前天釋出虎尾高鐵產專區、斗六社口商業區及萡子寮產專區三處土地，舉辦招商說明會，吸引日勝生活科技、秀泰集團及新光三越等業者參加。縣長張麗善表示，已有百貨業者表達進一步接觸意願。

廣角鏡／Hello Kitty×蜜柑站長 高捷彩繪列車首航

高雄捷運蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名的彩繪列車昨天下午首航，以「超級好朋友」為主題，是高捷營運十八年來首度採用車體外觀全包膜，搭配車內主題彩繪。

擴大投資、衝智慧化 3企業砸逾200億元台南設新廠

經濟部投資台灣事務所前天通過三家企業擴大投資台南，包括在地糕餅品牌金葡萄蛋黃酥、精密機械業者東野精機，以及半導體封測大廠南茂科技，要在麻豆、新化等地設廠；其中，南茂科技第三度申請「歡迎台商回台投資行動方案」，整體投資金額約二三五億元；金葡萄蛋黃酥及東野精機則分別投資一點四億元、五點六億元，三案合計達二四二億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。