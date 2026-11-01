榮獲東海大學傑出校友 張峯源感念母校教給他3個人生態度

台中市政府經濟發展局長張峯源昨天榮獲東海大學第27屆傑出校友，他以校長張國恩曾說的「AI不會教會你的是人生態度」為題發表演說，表示東海大學教會他3個人生態度，並以身為東海人為傲、為榮，未來會繼續努力，讓東海、台中和台灣更好。

張峯源是東海大學第32屆化工系（現為化材系）畢業，因曾任新北市及台中市政府經濟發展局長，長期投入產業政策、城市經濟與公共事務且有傑出表現而獲選。他的妻子歐陽安琪和女兒也現身東海，陪他出席頒獎典禮。

張峯源致詞時說，東海大學教會他的第一件事是勞作，東海的新生都要勞作，清理校園，因此他深知樹葉要一片一片撿，校園才會乾淨漂亮，也自然會吸引人來讀書研究。進入了社會，他因此深知工作要要一件一件把事情做好，自然就會有好成績，成效就會出來。例如，台中用8年的時間蓋完台中國際會展中心並營運，成效良好。

第二是英文，東海大學非常重視英文教育，他記得在大一時花了很多時間愛學英文，學校訓練學生接軌國際，具全球視野。畢業後，他赴美研究，後來擔任經濟部談判代表、購物節首創政府機關邀請13國大使參與，為台中行銷，並獲得11項全球大獎，用國際視野行銷。

第三是學會謙和，溫和。他在大學認識了另一半、妻子歐陽安琪，她為人謙虛溫和，謙和就是跟她學的，這也得要感謝母校。家和萬事興，和氣就會生財，這態度應用到城市治理，就是把大家當作家人，讓大家都好，城市就會旺起來。台中人口近來從281萬變現287萬，錢進來，投資、銷售額、稅收和家戶所得8年來大幅成長，經過國內外評比是個幸福、有產業經濟實力的城市。

他說，非常感謝母校的栽培，未來會把握機會回饋母校，讓更多東海人為國家和社會奉獻心力。