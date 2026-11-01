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中央補助24億！大肚和美橋通車 董建宏「又沒致詞」引發關注

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大肚和美大橋通車典禮，內政部政務次長董建宏（左四）代表中央與會。記者趙容萱／攝影
大肚和美大橋通車典禮，內政部政務次長董建宏（左四）代表中央與會。記者趙容萱／攝影

連通台中、彰化的「大肚和美大橋」通車典禮31日登場。這座總經費33億元的大橋，由中央補助高達約24億元，占總經費73%，代表中央出席的內政部政務次長董建宏沒有安排致詞，盧秀燕親自向董建宏說明。這是董建宏二度參加中央高補助的台中市工程完工典禮「沒上台致詞」，引發關注。

董建宏去年2月參加台中市政府舉辦的進化北路道路改善完工典禮，總工程經費7200萬元，中央補助高達82%，董建宏代表中央出席，盧秀燕當時以來賓眾多、無法逐一邀請致詞為由，安排董建宏上台為「有獎徵答」出題並選擇回答問題的賓客。

大肚和美橋是台中、彰化共同推動的重大建設，總經費33億元，由兩縣市各負擔一半，其中約24億元由中央補助。31日通車典禮，由台中市長盧秀燕主持，彰化縣長王惠美、兩地立委等民代，包括立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣，以及民進黨台中市長候選人何欣純、彰化縣長候選人陳素月等人都到場。

通車典禮由台中市建設局長陳大田簡報後，盧秀燕、王惠美先後致詞。盧秀燕隨後表示，今天天氣炎熱、來賓眾多，政府與民代擇一代表致詞，因此選擇由最高層級的立法院副院長江啟臣代表發言，江啟臣上台後，也邀請立委、議員等民代一同上台，陣容浩大。

值得關注的是，在江啟臣上台致詞期間，盧秀燕特別親自走到坐在貴賓席的董建宏前方，低頭向董建宏說明致意，隨後也與坐在一旁的彰化縣長王惠美說明，協調溝通典禮流程。

董建宏沒有安排上台致詞，直到剪綵、與民眾上橋健行後，在接受媒體聯訪被問及中央補助才發言表示，透過通車典禮見證中央與地方共同合作，可以造福更多民眾，中央與地方一直都很重視中部地區發展。

大肚和美大橋通車典禮，安排立法院副院長江啟臣（中）代表上台發言。記者趙容萱／攝影
大肚和美大橋通車典禮，安排立法院副院長江啟臣（中）代表上台發言。記者趙容萱／攝影

大肚和美大橋通車典禮，盧秀燕（中）在立法院副院長江啟臣上台發言時，向內政部政務次長董建宏（左）溝通說明。記者趙容萱／攝影
大肚和美大橋通車典禮，盧秀燕（中）在立法院副院長江啟臣上台發言時，向內政部政務次長董建宏（左）溝通說明。記者趙容萱／攝影

中央 補助 盧秀燕

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