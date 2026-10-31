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早上7時就有人卡位！南投溫泉嘉年華近4000人搶入園 沈文程壓軸開唱

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投溫泉季壓軸活動「北港溪溫泉嘉年華」今天在國姓鄉泰雅渡假村登場。圖／南投縣政府提供
南投溫泉季壓軸活動「北港溪溫泉嘉年華」今天在國姓鄉泰雅渡假村登場。圖／南投縣政府提供

南投溫泉季「北港溪溫泉嘉年華」今天在國姓鄉泰雅渡假村登場，祭出限時免費入園，吸引大批遊客搶早卡位，上午7時園區門口就出現排隊人龍，結合音樂演出、原住民族文化及溫泉休閒，為南投秋冬觀光再添熱度。

北港溪溫泉嘉年華自2002年創辦，今年邁入第25年，今年活動邀請「雙金歌王」沈文程登台獻唱，另有范特希樂團、曼暉舞蹈團及原住民族歌舞演出，並規畫在地農特產品及特色市集，展售國姓咖啡、地方農產與文創商品，讓遊客除了欣賞表演，也能品嚐美食、選購伴手禮。

為吸引全國民眾參與，泰雅渡假村今天上午9時30分至下午3時開放免費入園，遊客除了欣賞表演、逛市集，還能戲水、體驗泡湯及走訪園區玻璃天空步道，從高處眺望北港溪周邊山巒景觀，吸引不少家庭出遊。

南投縣觀光處副處長温銘忠表示，南投擁有埔里、東埔及北港溪三大溫泉區，各具不同特色。北港溪溫泉區融合客家與原住民族文化，並以優質碳酸氫鈉泉及自然山林景觀受到遊客喜愛，泰雅渡假村及地方業者用心經營，讓更多民眾認識北港溪。

中華民國溫泉觀光協會理事長李浩瑋指出，溫泉觀光不只是泡湯，更能串聯住宿、餐飲、農業、文化及周邊景點，帶動地方產業發展，希望遊客不只參加一日活動，也能延伸安排深度旅遊，增加旅宿及餐飲業者收益。

活動也吸引十餘個觀光公協會代表到場力挺，涵蓋日月潭、東埔溫泉、清境、民宿、旅館及休閒農業等產業，展現跨區域合作力量。台灣中區觀光圈聯盟協會理事長李吉田表示，今天國姓鄉「搶成功」與北港溪溫泉嘉年華兩大年度盛事同日登場，都是他當年創辦的活動，能持續多年並獲得民眾支持，仰賴地方各界長期耕耘。

觀光處表示，國姓鄉除北港溪溫泉外，周邊還有糯米橋、惠蓀林場等景點，適合安排一日遊或兩天一夜行程；昨天成功廣場也同步舉辦「2026南投露營嘉年華」，12月還有南投花卉嘉年華，邀請民眾把握秋冬時節走訪南投。

北港溪溫泉嘉年華結合原住民族歌舞、文化展演及特色市集，展現國姓鄉多元文化與觀光特色。圖／南投縣政府提供
北港溪溫泉嘉年華結合原住民族歌舞、文化展演及特色市集，展現國姓鄉多元文化與觀光特色。圖／南投縣政府提供

「雙金歌王」沈文程（右）受邀參加北港溪溫泉嘉年華，演唱經典歌曲，吸引民眾駐足欣賞。圖／南投縣政府提供
「雙金歌王」沈文程（右）受邀參加北港溪溫泉嘉年華，演唱經典歌曲，吸引民眾駐足欣賞。圖／南投縣政府提供

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