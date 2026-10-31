2026原曜台中！台中市原住民族文化節暨傳統競技運動會熱鬧登場

一年一度的台中市原住民族文化盛會「2026原曜台中！台中市原住民族文化節暨傳統競技運動會」，31日在北屯區多功能草皮運動場熱鬧登場。台中市政府首次將原住民族樂舞文化與原住民傳統競技結合辦理，充分展現多元文化魅力。

活動在布農祈福儀式中開啟序幕，接續各族群樂舞展演、原民歌手串場演出，熱鬧奔騰，下午的傳統競技，趣味中帶有文化推廣及教育的精神，全場參與民眾的大圍舞共舞以及烤大豬分食，將活動帶到最高潮，參與的民眾直呼原民文化太美了，原住民太熱情了。

台中市政府原民會主委楊馨怡指出，台中市原住民族人口逐年成長，截至目前已達4萬3,393人。由於旅居都市地區的族人與日俱增，為能強化及凝聚族人情感，並促進不同族群間的文化交流，市府每年舉辦原民文化節，透過多元活動內容，讓原住民族文化在都市持續扎根，也讓更多市民朋友認識及欣賞原民文化。

此次活動驚見知名藝人小薰現身樂舞競賽評審團，擔任評審的小薰特別喜歡參與都市型的原民文化活動，在原鄉部落通常是單一族群，只有都會型的文化活動，才會看到不同族群的文化風采。

小薰也很感動看到不同世代透過樂舞進行文化的傳承及保存。除了藝人小薰的參與，活動也安排大會舞及原住民族歌手帶來精彩演唱，透過歌聲與舞蹈展現原住民族的熱情與活力。

原民風味料理在任一活動場域，都是甚受參與民眾喜愛的項目之一，今日活動設有逾80攤的特色攤商，集結美食、工藝及原民文創商品，還有近來很夯的烤大豬美食饗宴，讓民眾在欣賞表演、參與活動之餘，也能透過飲食文化與特色產業，更深入認識原住民族多元的文化樣貌。

而下午登場的傳統競技運動會，每一競賽項目不僅好玩有趣，更蘊藏豐富的原民生活智慧，一網打盡（撒漁網）及頂上功夫（頭頂重物）都展現原民傳統的生活日常，送情柴（負重）更展示傳統部落的分工制度，參與的民眾不僅玩的開心，也讓大家對原民文化有更深一層的認識。

楊馨怡表示，原住民族事務面向多元，在政策推動上包含教育、文化、社會福利、就業、經濟產業及原鄉建設等面向。盧秀燕市長上任8年來，從發放原住民學生獎學金及生活津貼、支持族語獎勵、補助原住民租屋、就業輔導及職訓培力、原民文健站的長者照顧。

一直到設立原流新創聚落產業平台、谷關原住民族部落市集，以及和平區原鄉橋梁、水利、環保、觀光及農業等建設資源的挹注，無非希望能為原民族人提供公平發展，實現自我的能力，讓原住民成為城市發展重要的力量。

今日活動，亦有多位貴賓到場共襄盛舉，包括立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶、立法委員黃仁、市議員朱元宏、古秀英、吳建德、張瀞分及北屯區區長陳宗祈等人。

另外，立法委員盧縣一、黃健豪、市議員陳廷秀，以及市府經濟發展局、教育局、運動局、北屯區公所、南區公所及西屯區公所等亦派員出席，共同見證原住民族多元文化的豐富內涵與傳承活力。

傳統競技運動會不僅玩的開心，也讓大家對原民文化有更深一層的認識。市府原民會提供

原住民族樂舞競賽，活動精彩，也炒熱現場氣氛。市府原民會提供

台中市政府原住民族事務委員會主任委員楊馨怡致詞。市府原民會提供

原住民族樂舞競賽不僅好玩有趣，更蘊藏豐富的原民生活智慧。市府原民會提供