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北有淡江大橋、中有「大肚和美橋」 盧秀燕大玩諧音梗：求子求美快來

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中與彰化鄉親期盼20年的「大肚和美大橋」今舉辦通車典禮。記者趙容萱／攝影
台中與彰化鄉親期盼20年的「大肚和美大橋」今舉辦通車典禮。記者趙容萱／攝影

連通台中與彰化的「大肚和美大橋」今舉辦通車典禮。台中市長盧秀燕再次展現「城市行銷女王」功力，大玩諧音梗，強調「北部有淡江大橋、中部有大肚和美大橋」，笑稱這座橋可看日出、夕陽，想求子、求美更要來走走，「不只來看美景，還可以懷孕成功！」

通車典禮今天下午在九天鼓聲和永順國小龍隊舞龍下揭開序幕，包括盧秀燕、彰化縣長王惠美、內政部次長董建宏，以及立法院副院長江啟臣等中央、地方民代、鄉親見證歷史性時刻。

盧秀燕致詞時說，北有淡江大橋，中部有大肚和美大橋，建設局人員籌備通車典禮拍了很多照片，發現景色美得不得了，看日出、看夕陽都很美；她分享，日前公布通車消息，有婦人向她表示，想來走走求子，因為大橋名稱是「大肚」、「和美」；市府順勢辦攝影比賽，前30名優勝者每人可獲3600元全聯禮券。

王惠美則感謝盧秀燕團隊的高效執行力，讓這座總經費33億的大橋提早4個月完工。她表示，過去擔任立委時便與台中立委顏寬恒一同爭取建橋，如今見證通車非常感動。她強調，除了溪尾橋與大肚和美大橋外，未來台中捷運綠線延伸彰化線也將緊密合作，相信台彰共榮指日可待。

江啟臣代表中彰兩地立委等民代致詞。江啟臣說，大橋通車帶來了生活便利、產業緊密結合與增添觀光亮點等三大效益。橋上規畫有行人與自行車專用道，漫步欣賞烏溪夕照非常浪漫，又有「好孕道」、「變美」的寓意。他強調，這座橋是中彰生活圈合作共榮的新起點，相信在座立委等民代趕快作伙來替鄉親爭取、打拚，「交通開到哪，繁榮就到哪」，我們一起來努力。

台中與彰化鄉親期盼20年的「大肚和美大橋」今舉辦通車典禮。記者趙容萱／攝影
台中與彰化鄉親期盼20年的「大肚和美大橋」今舉辦通車典禮。記者趙容萱／攝影

「大肚和美大橋」通車典禮在九天鼓聲和永順國小龍隊舞龍下揭開序幕。記者趙容萱／攝影
「大肚和美大橋」通車典禮在九天鼓聲和永順國小龍隊舞龍下揭開序幕。記者趙容萱／攝影

台中與彰化鄉親期盼20年的「大肚和美大橋」今舉辦通車典禮，吸引逾千人共襄盛舉。記者趙容萱／攝影
台中與彰化鄉親期盼20年的「大肚和美大橋」今舉辦通車典禮，吸引逾千人共襄盛舉。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 諧音梗 淡江大橋

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