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彰化員林市代理市長臨別贈禮 社區趣味競賽隊隊有獎滿載而歸

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所社區趣味競賽獎金豐厚，各隊選手無不卯足勁力拚。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所社區趣味競賽獎金豐厚，各隊選手無不卯足勁力拚。記者簡慧珍／攝影

彰化員林市約1400名社區民眾分組33隊，今參加115年員林市社區樂活趣味競賽，優勝隊伍可獲贈豐厚獎金，市公所另準備豐富摸彩品，有液晶電視、氣炸鍋等社區用得到的家電，社區民眾發揮團隊合作精神爭取榮譽，還把獎品帶回社區，個個眉開眼笑。

員林市有34里，維持正常運作的里組隊參加社區樂活趣味競賽，光是十七份社區就報名4隊，比賽會場員林市公19晴雨球場熱鬧滾滾。南平社區、十七份社區、浮圳社區分別表演太鼓、樂活健康舞，及「舞動健康、舞出快樂、舞出和諧」的熱舞為競賽暖身，市公所邀請邱燕妮舞團帶領做暖身大會操，讓社區選手隨著音樂節奏伸展筋骨。

代理市長賴致富先感謝社區長期支持和參與市公所各項社區工作，他說，社區是城市最重要的基層力量，也是居民生活中最溫暖的依靠，每年透過樂活趣味競賽提供民眾走出家門、活動筋骨的舞台，不同社區同時有了彼此交流、觀摩學習的機會，增進鄰里情誼、培養團隊默契，讓社區成為居民彼此關懷、互相扶持的重要力量。

賴致富代理市長任內相當認真，持續完成已故市長游振雄「一里一社區活動中心」目標。賴致富表示，目前黎明社區活動中心興建工程持續推動中，東北及大明社區廚房進行增建，南東里社區活動中心興辦事業計畫已送縣府審核，源潭社區活動中心正進行規畫設計，新生社區也將配合至善公園興建規畫中，積極辦理社區公共設施及活動空間建設。

今社區趣味競賽有擲好運、接福氣、轉圓滿和撿百果，考驗各隊選手之間的默契與合作，並藉由競賽訓練身體協調與平衡能力。市公所獎金總額11萬2400元，各項競賽第一名各獲2千元，四項都第一總錦標冠軍可獲8千元，而第七名到三十三名各有600元獎金，競賽結束前還有「隊隊有獎」摸彩，各社區都能帶回適合社區日常共餐及辦理活動使用的實用家電品具，盡興而歸。

彰化 員林 彰化縣

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