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盼了20年…臺中大肚—彰化和美跨河橋梁通車 車程從30分縮為3分鐘

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，由彰化縣長王惠美（左四）與台中市長盧秀燕（左五）等人共同主持。圖／彰化縣政府提供
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，由彰化縣長王惠美（左四）與台中市長盧秀燕（左五）等人共同主持。圖／彰化縣政府提供

地方盼了20年，全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，過去往返大肚與和美須繞行逾10公里、耗時30分鐘以上的交通動線，將可大幅縮短至約3分鐘車程，不僅有效提升跨縣市通行效率，也有助促進中彰生活圈整體發展。

依南橋北管慣例，「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」是由台中市規畫設計，總經費近33億元則由台中與彰化各分擔一半，彰化縣投入約16億多元，其中交通部公路局補助12億餘元，縣府自籌約4億多元，在加緊趕工下，提前四個月完工。

今天出席通車典禮，除彰化縣長王惠美與臺中市長盧秀燕外，還包括國民黨台中市長候選人江啟臣及民進黨彰化縣長陳素月，在歡慶中，也瀰漫濃濃選舉味。

王惠美表示，這項建設自她在2012年第八屆立法委員起，即與當時立委顏寬恒接續爭取，擔任縣長後，更透過「中臺灣區域治理平台」與臺中市攜手合作，終於迎來關鍵的歷史里程碑，如今看到大橋完工的這一刻，真的很感動。

臺中市長盧秀燕表示，這座橋由彰化與台中各負擔50%經費，王惠美縣長克服財政困難一起推動，感謝彰化縣政府對臺中市政府的信任，台中市沒有辜負王縣長跟彰化鄉親的期待，提前4個月完工。她常說，開不了工的要開工，完不了工的要完工，特別是今天是西洋萬聖節，大肚和美橋終於完工通車，即是送給鄉親最甜蜜的禮物。

王惠美表示，大肚和美橋全長1690公尺，通車後，大肚、和美往返將由30多分鐘縮短至約3分鐘，並串聯國道、省道、台74及台61等重要路網，實現「中彰30分鐘生活圈」，未來台中、彰化還有台中捷運綠線南延段的合作，相信未來也會很快地動土並完工，台中、彰化共存共榮，兩地就學、就醫、就業更加便利，繁榮可期。

全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，過去往返大肚與和美須繞行逾10公里、耗時30分鐘以上的交通動線，將可大幅縮短至約3分鐘車程。圖／彰化縣政府提供
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，過去往返大肚與和美須繞行逾10公里、耗時30分鐘以上的交通動線，將可大幅縮短至約3分鐘車程。圖／彰化縣政府提供

全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，民眾開開心心走上大橋 。圖／彰化縣政府提供
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，民眾開開心心走上大橋 。圖／彰化縣政府提供

全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，民眾開開心心走上大橋 。圖／彰化縣政府提供
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，民眾開開心心走上大橋 。圖／彰化縣政府提供

全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，由彰化縣長王惠美（右）與台中市長盧秀燕相見歡。圖／彰化縣政府提供
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，由彰化縣長王惠美（右）與台中市長盧秀燕相見歡。圖／彰化縣政府提供

全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，過去往返大肚與和美須繞行逾10公里、耗時30分鐘以上的交通動線，將可大幅縮短至約3分鐘車程。圖／彰化縣政府提供
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，過去往返大肚與和美須繞行逾10公里、耗時30分鐘以上的交通動線，將可大幅縮短至約3分鐘車程。圖／彰化縣政府提供

全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，過去往返大肚與和美須繞行逾10公里、耗時30分鐘以上的交通動線，將可大幅縮短至約3分鐘車程。圖／彰化縣政府提供
全長1690公尺的「臺中大肚—彰化和美跨河橋梁」今天通車，過去往返大肚與和美須繞行逾10公里、耗時30分鐘以上的交通動線，將可大幅縮短至約3分鐘車程。圖／彰化縣政府提供

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