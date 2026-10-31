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彰化竹塘鄉長選舉白熱化 兩候選人今成立競總互別苗頭

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉長選舉進入白熱化，鄉農會總幹事詹光信仿效社頭鄉前農會總幹事蕭浚二轉戰鄉長，今競總成立大會獲跨黨派支持。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉長選舉進入白熱化，鄉農會總幹事詹光信仿效社頭鄉前農會總幹事蕭浚二轉戰鄉長，今競總成立大會獲跨黨派支持。記者簡慧珍／攝影

彰化縣社頭鄉長蕭浚二首開彰化縣基層農會總幹事先例，成功轉換跑道當上地方首長，竹塘鄉農會總幹事詹光信見賢思齊也競選鄉長，今舉行競選總部成立大會，逾1500人出席，場面浩大。

竹塘鄉屬於彰化縣二林區生活圈，詹光信成立競總，前縣長卓伯源站台表態支持，立法委員謝衣鳯和二林區縣議員張國棟、陳一惇、吳淑娟、洪子超出席，彰化縣農會總幹事呂佩臻、彰化市農會總幹事、溪州鄉農會總幹事彭顯賦等十多名基層農會總幹事到場，顯示詹光信平日好人緣。

詹光信是基層農會中的點子王，從竹塘米製成的米冰棒、米餐包到今年玄米茶，竹塘鄉農會農特產品推陳出新，並舉辦路跑活動以竹塘米為獎品，全力行銷竹塘米，今年還把米賣到日本。不過從政是另一回事，他多次到社頭鄉向蕭浚二請益，了解鄉公所行政及治理全鄉的要領，為競選鄉長作足功課。

竹塘鄉有3名鄉長候選人，各有政黨傾向但都以無黨籍身分競選下屆鄉長，其中候選人戴孟書今下午舉行競選總部成立大會，超過1千人參加，特色是大幅國旗飄揚會場，彰顯後憲愛國立場，會場中主持人帶領支持者高喊「竹塘幸福」口號，他強調這不只是一場成立大會，更是他和鄉民攜手為竹塘未來努力的新起點。

另一名候選人是鄉民代表會主席林淑女，近日積極參與宮廟晚會、幼兒園萬聖節等活動，數日前成立競總，支持者超過千人，人氣旺盛。林淑女明（11月1日）舉辦政見音樂會，在臉書留言表示鄉親就是她的後盾，選戰之路雖然充滿挑戰，但有鄉親做她的最強後盾，她一點也不孤單。

鄉長 卓伯源 彰化縣選舉

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