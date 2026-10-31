等了20年！大肚和美大橋今通車 中彰民眾喜迎「3分鐘過江」萬聖節大禮

台中與彰化鄉親期盼20年的「大肚和美大橋」今舉辦通車典禮，通行時間縮短為3分鐘。台中市長盧秀燕主持通車典禮說，今天是西洋萬聖節，她和彰化縣長王惠美送的甜蜜禮物就是大肚和美大橋終於完工通車，並引用開台先祖吳沙說的「路若通，子孫就成功」，彰化、台中路通，台中、彰化大成功。

通車典禮今天下午在九天鼓聲和永順國小龍隊舞龍下揭開序幕，包括盧秀燕、王惠美、內政部次長董建宏，以及立法院副院長江啟臣等中央、地方民代，以及台中、彰化人兩地鄉親都到場共同見證歷史性時刻，並舉辦健走活動，吸引逾千人共襄盛舉。

台中市建設局長陳大田說，大肚和美橋歷經三任市長、2023年1月開工，施工團隊克服烏溪水流與潮差變化，以及台電特高壓電力設施、中油油管等施工限制，克服多項工程挑戰，打造烏溪河畔優美的橋梁曲線，提前四個月，今辦通車典禮，並將於明天上午8時正式開放通行。

陳大田指出，大橋北起大肚區文昌路、南接和美鎮台61乙線，全長約1440公尺，規畫雙向4車道及2個機車優先道，並設置人行與自行車共用道。由於周邊生態資源豐富，是石虎出沒熱區、彩鷸棲息地，施工期間重視生態保育與棲地維護，民眾能在橋名柱上看見石虎的可愛意象。

盧秀燕說，跨越烏溪的大橋歷經20多年努力，終於迎來通車，兩地車程從30分鐘縮短至3分鐘；回想9年前她選市長時，第一場政見說明會就是向大肚鄉親許下承願，若做市長，這座橋一定建起來。她說到做到，攜手王惠美克服了財政的困難，並且提前四個月完工。

盧秀燕指出，今天是西洋萬聖節，就是要給糖、給禮物。她和王惠美送的甜蜜禮物，就是大肚和美大橋終於完工通車。她引用開台先祖吳沙說的「路若通，子孫就成功」，今天這座橋做好，彰化、台中路通，台中、彰化大成功。她和惠美還有兩個月就要卸任，二人終於完成承諾，用這座橋來感恩鄉親。

台中與彰化鄉親期盼20年的「大肚和美大橋」今舉辦通車典禮。記者趙容萱／攝影

台中與彰化鄉親期盼20年的「大肚和美大橋」今舉辦通車典禮。記者趙容萱／攝影

台中與彰化鄉親期盼20年的「大肚和美大橋」今舉辦通車典禮，吸引逾千人共襄盛舉。記者趙容萱／攝影