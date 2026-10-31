彰化八堡圳跑水文化傳承300年 國際二水跑水節兩天三主軸迎賓

彰化縣一年一度二水國際跑水節今起一連兩天，在二水鄉以「豐收」為主題融合傳統信仰文化跟音樂演奏，引領民眾參與十多項活動，感受傳承300年的水圳獨特魅力。

縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽及地方民代、仕紳，在林先生廟舉行祈福開幕典禮，除了共同感念先民開鑿八堡圳、引水灌溉彰化平原的恩澤，也祈求國泰民安、風調雨順、闔家平安、百業興旺。

王惠美表示，今年活動主題「豐收」，規畫三大活動主軸，「五大宮廟神轎跑水」邀請二水安德宮、二水桃山廟、田中世芳宮、東螺天后宮、斗六門受天宮5間宮廟神轎來到八堡圳進行「神轎跑水」，展現地方信仰的團結與力量；第二項重點活動「漫步水圳疊印收藏回憶」，廣邀全民發揮創意進行趣味裝扮，無論結合在地農特產還是復古懷舊造型，一起來體驗在地跑水文化，感受與水共舞樂趣；第三項活動「超強卡司接力飆唱」今晚7點熱力登場，強大星光陣容將交織成最難忘的慶典之夜。

交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷說，二水跑水節舉辦30多年，活去年吸引逾17萬人次，參山國家風管處為二水經典小鎮打造自行車道，在車道旁栽種花卉，遊客來到二水鄉可在更美好環境騎鐵馬追小火車。

2026二水國際跑水節一定要跑水，開幕典禮之後「創意跑水」全民嘉年華活動熱鬧展開，往年八堡圳放水量有時較多，跑水來賓和民眾全滿「濕」意，今年適度放水，神轎和王惠美和蘇界欽等人帶領民眾進入水道，安全享受「千人健行水上漂」樂趣。

今年午後由「跑水草地音樂會」與特色市集，晚間是「跑水之夜晚會」，縣政府今年透過集章疊印，把二水鄉景色定格在明信片上供民眾收藏專屬，另推出「二水國際跑水節AR雙語導覽APP」數位導覽，可輕鬆探索八堡圳故事與地方歷史，希望遊客到二水鄉深度探索「千人齊步迎跑水・八堡豐收耀彰化」。