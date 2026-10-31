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傳承漢字之美 第8屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽2000多人參賽

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
味丹文教基金會主辦的「第八屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽決賽暨頒獎典禮」，今天在台中弘光科技大學毓麟館舉行。圖／味丹文教基金會提供
味丹文教基金會主辦的「第八屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽決賽暨頒獎典禮」，今天在台中弘光科技大學毓麟館舉行。圖／味丹文教基金會提供

味丹文教基金會主辦的「第8屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽決賽暨頒獎典禮」，今天在台中弘光科技大學毓麟館舉行。面對高度數位化與AI科技快速變動的時代，味丹文教基金會強調，靜心書寫與體會文字之美是當代最珍貴的文化力量，期盼透過賽事讓「執筆之間的專注與寧靜」重新走入大眾生活。

活動匯聚全國各地書法與篆刻菁英，現場將展現跨世代同台揮毫的壯觀文化風采。現場約2000多位參賽者涵蓋各個年齡層，從8歲至85歲，彰顯書法藝術跨越世代的傳承與活力。從童真活潑的字體到沉穩老練的行草，皆能充分展現書法藝術的多樣魅力與傳承活力。

味丹文教基金會董事長楊辰文強調，書法不僅是傳統技藝，更是心靈修養與文化底蘊的體現。透過一筆一劃的靜心書寫，民眾得以在喧囂的生活中找回專注與寧靜，這正是當代極為珍貴的文化力量。

味丹文教基金會自創立以來，秉持創辦人楊深波先生「取之社會、用之社會」的精神，長期投入社會公益與在地文化推廣。味丹文教基金會期盼，藉由年年舉辦的味丹杯，能將中華傳統文化進一步推廣至社會各個角落，讓書法教育持續在校園與社會間扎根。

味丹文教基金會主辦的「第八屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽決賽暨頒獎典禮」，今天在台中弘光科技大學毓麟館舉行。圖／味丹文教基金會提供
味丹文教基金會主辦的「第八屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽決賽暨頒獎典禮」，今天在台中弘光科技大學毓麟館舉行。圖／味丹文教基金會提供

菁英 傳承 書法

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