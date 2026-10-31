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埔里整座山城變花園！花卉展不只逛展館 22家店連街角都不放過

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
埔里花卉展戶外設置五感療育花園，結合花卉與綠意，提供民眾放鬆身心的休憩空間。圖／埔里鎮公所提供
埔里花卉展戶外設置五感療育花園，結合花卉與綠意，提供民眾放鬆身心的休憩空間。圖／埔里鎮公所提供

埔里花卉展今年不只讓遊客進場賞花，更要把整座山城變成花卉展場！邁入第八年的2026埔里花卉展，今天以「我有花要說」為主題登場，串聯22家在地餐廳、旅宿及特色店家打造花卉生活圈，還有11米巨型信封、實景繪本及歷屆經典展區，讓花卉從展館延伸到街角巷弄，展期至11月15日。

今年展覽規畫三大亮點，首先將原創兒童繪本「噗哩的悄悄花」實景化，由埔里吉祥物噗哩帶領民眾認識在地特色花卉，透過植物配置及色彩造景，將紙本故事轉化為沉浸式花藝空間；其次復刻歷年花卉展經典造景，重現七年來的展覽記憶；另外串聯22家在地店家進行花卉布置，讓遊客走出展館，也能在埔里街頭與花朵相遇。

呼應「我有花要說」主題，展場入口打造寬11公尺的巨型信封，花朵從信封中傾瀉而出，搭配探頭而出的吉祥物噗哩，成為拍照焦點。現場也提供限定明信片，民眾可以寫下平時不敢說出口的心意，投入郵筒，閉幕後由主辦單位統一寄出，透過花朵傳遞祝福。

戶外另設置五感療育花園，讓民眾透過視覺、嗅覺等感官體驗放鬆身心。展覽期間週末假日安排花卉手作、街頭藝人表演及在地小農市集，增添親子休閒及觀光體驗。

今年同步舉辦商店花卉布置競賽，22家店家參賽，評選花卉應用、空間運用、創意及視覺美感，最後由水泥角生態民宿奪得第一名，金都餐廳第二名，樂采足體Spa經絡養生館第三名，另有4家店家獲佳作。參賽店家也推出打卡優惠，邀請遊客走訪消費。

農糧署表示，埔里氣候及地理環境適合花卉生產，百合、玫瑰及聖誕紅等品質享譽全台，希望透過展覽讓國產花卉走進居家生活，培養日常購花習慣。鎮長廖志城也邀請民眾走訪埔里，欣賞花卉之美，感受山城魅力。

2026埔里花卉展以「我有花要說」為主題，透過花藝造景呈現原創兒童繪本「噗哩的悄悄花」，讓民眾走進繪本世界。圖／埔里鎮公所提供
2026埔里花卉展以「我有花要說」為主題，透過花藝造景呈現原創兒童繪本「噗哩的悄悄花」，讓民眾走進繪本世界。圖／埔里鎮公所提供

埔里花卉展週末安排花卉手作、街頭藝人表演及小農市集，邀請民眾在花香與綠意中體驗山城魅力。圖／埔里鎮公所提供
埔里花卉展週末安排花卉手作、街頭藝人表演及小農市集，邀請民眾在花香與綠意中體驗山城魅力。圖／埔里鎮公所提供

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