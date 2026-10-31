影／新社花海暨台中國際花毯節開幕爆人潮 三麗鷗七大明星吸睛

台中市政府與農業部聯手打造的2026新社花海暨台中國際花毯節今天開幕， 三麗鷗七大超人氣明星吸睛吸引人潮，天氣雖熱，遊客仍擠在主花毯秀前觀看Hello Kitty旋轉跳舞，預估中午過後會出現另一波人潮。

迎接15周年的「2026台中國際花毯節」，台中市政府昨天在新社舉辦開箱活動，由市長盧秀燕開箱，一睹「甜點王國」的夢幻風貌。盧秀燕表示，今年花毯節首度攜手日本三麗鷗，集結七大超人氣明星打造專屬花區，一舉締造花毯節「最好看、展區最大、主題最高」三大歷史紀錄。

由台中市政府與農業部聯手打造的「2026新社花海暨台中國際花毯節」，今天起至11月22日在新社區繽紛展出，每天上午8時30分到下午4時30分，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃。

今年花毯節打造「歷屆之最」，集結Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗等七大超人氣明星齊聚，在2公頃的展區中種植高達11萬株花卉，感謝農業專家克服強颱等氣候挑戰，精準掌握花期讓花朵完美綻放。其中矗立於園區中央、高達19公尺的「蜜糖奇遇」主花毯，由花朵與糖果層層堆疊成壯觀的甜點城堡，完美揉合花卉藝術與台中百年糕餅文化，邀請全國民眾把握秋高氣爽的好天氣，到台中感受最甜蜜浪漫的花卉饗宴。

台中市府觀旅局表示，Hello Kitty主題區「莓好時光」打造直徑20公尺的超大型花毯，選用約1.5萬株精緻草花，突破以往尺度；今年也打造大型互動裝置「巧克奇境」，讓旅人從不同角度探索，漢頓與小百合坐在巨大的巧克力上，觀景平台可以上帝視角遠眺山景、俯瞰花毯；室內則規劃鏡面花毯空間，以真實花卉、光影與鏡像交織出延伸視覺，帶來不同於戶外的體驗；深受民眾喜愛的酷洛米、彼安諾及大耳狗等明星也都會可愛亮相。

觀旅局表示，今年持續規劃5條免費接駁路線，平日提供豐原線、太原線及松竹線，假日再加開東勢線及會場環線，串聯高鐵、台鐵、捷運及周邊停車場，呼籲民眾多加利用大眾運輸及免費接駁車輕鬆賞花。

台中市政府與農業部聯手打造的2026新社花海暨台中國際花毯節今天開幕， 三麗鷗七大超人氣明星吸睛吸引人潮。記者游振昇／攝影